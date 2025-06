Fondspolicen als krisensichere Anlage für langfristigen Vermögensaufbau (FOTO)

Berlin (ots) - Ob Nahostkonflikt, der Ukraine-Krieg, Rezessionssorgen oder die

Inflation - gerade in Krisenzeiten sind fundiertes Finanzwissen und

strukturiertes Handeln entscheidend für den langfristigen Vermögensaufbau.

Investitionen in Fondspolicen gelten dabei als Königsweg. So lautet das Fazit

des zweiten Online-Trainings VORSPRUNG der ONESTY Finance GmbH in diesem Jahr.

Unter dem Motto "Finanztraining gibt dir einen Vorsprung" vermittelt die

Webinarreihe regelmäßig fundierte Einblicke in Anlagestrategien und

Kapitalmärkte. Zum wiederholten Mal begrüßte ONESTY CEO und Kapitalmarktexperte

Stefan Granel gestern Abend den Chefvolkswirt und bekannten ntv Finanzexperten

Folker Hellmeyer als Gast im Studio. Zugeschaltet waren wieder weit über 1.000

Standorte aus dem gesamten Bundesgebiet.



Finanzmarktexperte Folker Hellmeyer gibt Einblicke





"Für mich sind Aktien das A und das O. Wer auf Aktien der Topunternehmen dieser

Welt setzt, setzt auf Innovationskraft, die durch Forschung, Entwicklung und

akademische Ausbildung täglich entsteht. Man setzt auf die Zukunft, auf

Optimierung und Produktivität. Das ist viel attraktiver, als in Anleihen zu

investieren. Historisch gesehen, waren die Anlagen in Unternehmen immer

erfolgreicher als die Anlage im Zinspapier", sagt Folker Hellmeyer, einer der

führenden Finanzexperten Deutschlands im Interview mit ONESTY CEO Granel. Er

meint: "Die Fondsanlage ist der beste Weg, Expertise von Fondsmanagern zu

nutzen, um Risiken zu minimieren und Renditen zu maximieren. Das schafft man als

Einzelperson nicht."



Fondspolicen als strategisches Werkzeug für Vermögensaufbau



In dem Online-Training VORSPRUNG verglich Granel klassische Fondsanlagen mit

Fondspolicen. Letztere überzeugten in Berechnungen durch transparente Kosten,

steuerliche Vorteile, Verwaltungskostenrückvergütungen und flexible

Umschichtungen - etwa bei sich verändernden Marktbedingungen oder kurz vor dem

Renteneintritt. So wird langfristiges Sparen bei maximalen Renditechancen

planbar und krisenfest. "Wer richtig vorsorgen und sich vor Inflation schützen

möchte, sollte am besten in Fondspolicen investieren. Durch den Zinseszinseffekt

verstärken sich hier die Renditechancen und zusätzlich ist diese Anlageform

steuerlich begünstigt - also die ideale Lösung für nachhaltigen Vermögensaufbau

- insbesondere zur Altersvorsorge. Bei der Auswahl der richtigen Fonds sollte

man sich von einem unserer Financial Trainer beraten lassen", empfiehlt ONESTY

Finanzexperte Granel. Dass ONESTY auf diesem Gebiet über eine besondere

Expertise verfügt, belegt die zweifache Auszeichnung für die "Beste

Altersvorsorgeberatung" in den Jahren 2023 und 2024 vom renommierten Institut

für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money.



ONESTY Finance: Unabhängige Finanzbildung für alle



Das Online-Training VORSPRUNG unterstreicht die Mission von ONESTY: Menschen

dabei zu unterstützen, fundierteAnlageentscheidungen zu treffen und langfristig

Vermögen aufzubauen. Mit einem klaren Fokus auf Verantwortung , Verlässlichkeit

und Unterstützung bietet ONESTY eine wertvolle Orientierung für alle, die

finanziell unabhängig werden möchten. Dabei vermittelt ONESTY nicht nur

Finanzwissen an Verbraucher, sondern bildet Financial Trainer aus, um

Deutschland fit für Finanzen zu machen. Mehr über die außergewöhnlichen

Karrierechancen bei ONESTY unter https://onesty.de/karriere/



Im Anschluss an seine Präsentation und das Interview mit Hellmeyer beantwortete

ONESTY CEO Granel knapp eine Stunde lang sämtliche Fragen der Teilnehmenden im

Chat.



Das nächste ONESTY Online-Training Vorsprung findet am 11. November 2025 statt.

Mehr dazu finden Interessierte unter https://onesty.de/



Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER



ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30

Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie

Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel von ONESTY ist

es, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen

vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können.

ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten.

Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten,

was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes

Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000

Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde

ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023

und 2024 als Testsieger für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.



https://onesty.de/



