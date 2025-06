Materna, ITZBund und NVIDIA starten Pilotprojekt für Softwareentwicklung / Souveräne KI soll Effizienz steigern, Fachkräfte entlasten und Digitalisierung beschleunigen (FOTO)

Dortmund (ots) - Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland

nimmt weiter Fahrt auf: Das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) erprobt

gemeinsam mit dem Dortmunder IT-Dienstleister Materna den Einsatz von

Künstlicher Intelligenz (KI) zur Unterstützung in der Softwareentwicklung.

Grundlage ist dabei KIPITZ, das KI-Portal des ITZBund, kombiniert mit

leistungsstarker Software von NVIDIA AI Enterprise, eines Schlüsselakteurs der

globalen KI und Hochleistungs-IT. Ziel des Pilotprojekts: Effizienzsteigerung,

Fachkräftesicherung und mehr Tempo bei Digitalisierungsprojekten des Bundes.



Das ITZBund verantwortet als zentraler IT-Dienstleister des Bundes die Umsetzung

zahlreicher Softwareprojekte für die Bundesverwaltung. Diese Aufgaben erfordern

spezialisierte Fachkräfte - eine Ressource, die angesichts des demografischen

Wandels zunehmend knapp wird. Um dem entgegenzuwirken, erprobt das ITZBund nun

im Rahmen eines Innovationsprojekts gemeinsam mit Materna die Integration von

generativer KI in bestehende Entwicklungsumgebungen.





Im Mittelpunkt steht die Verknüpfung der sicherenSoftwareentwicklungsinfrastruktur des Bundes mit KIPITZ, dem KI-Portal desITZBund, das speziell für die Nutzung generativer KI-Anwendungen in behördlichenKontexten aufgebaut wurde. Anders als kommerzielle KI-Dienste operiert KIPITZvollständig innerhalb souveräner IT-Umgebungen des Bundes und erfüllt höchsteSicherheits- und Datenschutzanforderungen.Die technologische Grundlage bilden dabei Hochleistungsprozessoren von NVIDIA,die in den Rechenzentren des Bundes betrieben werden. Materna bringt in dasProjekt umfassende Expertise in der Entwicklung und Implementierung vonKI-gestützten Fachverfahren für die öffentliche Verwaltung ein. In einem erstenSchritt wurde die nahtlose Integration von KI in den Entwicklungsprozess sowiedie Anbindung an KIPITZ bereits erfolgreich als Proof Of Concept demonstriert -nun folgt die Pilotierung unter Realbedingungen im ITZBund.Jens Gehres, Abteilungsleiter im ITZBund, sieht darin eine große Chance für dieVerwaltung und erklärt: "Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten dieumfassenden Möglichkeiten der KI-unterstützten Softwareentwicklung "powered byKIPITZ" im ITZBund auszuloten und umzusetzen."Konkret bedeutet das: KI-Modelle unterstützen die Entwicklerinnen und Entwicklerdirekt bei alltäglichen Aufgaben wie Codegenerierung, Testfall-Erstellung,Fehleranalyse und Dokumentation. Zeitaufwändige Recherchen und manuelleRoutinetätigkeiten werden reduziert - das steigert die Produktivität und schafftFreiräume für die kreative und fachlich anspruchsvolle Entwicklung neuer