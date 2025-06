Studie zeigt Potenziale des Re-Commerce

Berlin (ots) - Der Onlinehandel ist zum Motor für die Transformation von einerlinearen Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft geworden. Das zeigt die neueStudie "Relevanz und Perspektiven des Re-Commerce für den deutschen Handel"(https://bevh.org/daten-studien/re-commerce) des bevh gemeinsam mit dem Institutfür Handel und Internationales Marketing an der Universität des Saarlandes unddem ibi research Institut an der Universität Regensburg. Die Studie vermisst denOnlinehandel mit gebrauchten und wieder aufbereiteten Produkten aber auchVintage-Artikeln in Deutschland, zeigt die ökologischen Potenziale und gibtHandlungsempfehlungen für bessere politische Rahmenbedingungen."E-Commerce ist ein zentraler Hebel für eine funktionierende Kreislaufwirtschaftund der Gegenentwurf zur Wegwerfmentalität. Er zeigt, dass preisbewusstesEinkaufen auch nachhaltig sein kann. Die Politik kann wesentlich dazu beitragen,den Handel auf diesem Weg zu unterstützen. Als Branchenverband wollen wir mitder Studie zeigen, wie das machbar wird", erklärt Daniela Bleimaier, LeiterinPublic Affairs Deutschland und Regionales und zuständig fürNachhaltigkeitsthemen beim bevh. Die Verbraucher erhielten durch Re-CommerceZugang zu gut erhaltenen Waren zu günstigen Preisen. Gerade in umkämpftenPreissegmenten sei er daher eine nachhaltige Alternative im globalen Wettbewerb.Die Händler wiederum könnten Kunden binden und im gleichen Zug den Einkauf bzw.die Beschaffung in Zeiten angespannter Lieferketten durch lokales Sourcingunterstützen, so Bleimaier weiter.Markt wächst weiter kräftigNeben den P2P-Plattformen haben in den vergangenen Jahren mehr klassischeOnlineshops eine Sparte für gebrauchte Artikel ihrer Kunden oderVintage-Produkte aufgebaut. Dies stellt eine Erweiterung des zuvor meistprivatverkäuflich bedienten Handels dar. Der Onlinehandel ist dadurch einewichtige Branche geworden, in der Artikel systematisch wieder aufbereitet undwieder in den Markt gebracht werden, Garantie- und Reparaturmöglichkeiteninklusive. 2024 lag der Gesamtumsatz des deutschen Re-Commerce bei 9,9Milliarden Euro, das ist 7,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Das Marktvolumendes europäischen Re-Commerce-Sektors im Geschäftsjahr 2022/2023 wird auf 94Milliarden Euro (Eurostat) geschätzt. Im aktuellen Jahr wird ein Anstieg auf 120Milliarden Euro erwartet.Re-Commerce für Verbraucher längst NormalitätNachhaltigere Produkte zu günstigeren Preisen haben ein enormes Marktpotenzial,wie eine repräsentative Befragung von 1.903 Konsumentinnen und Konsumentenzeigt: 55 Prozent der Befragten geben darin an, im vergangenen Jahr gebrauchteProdukte online gekauft zu haben. Dem gegenüber steht ein Anteil von 52 Prozent