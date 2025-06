Experten der Agravis Raiffeisen AG blicken auf die bevorstehende Ernte 2025 (FOTO)

Münster (ots) - Die Ernte 2025

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/themen-und-kampagnen/ernte) steht

bevor - und vielerorts blicken Landwirtinnen und Landwirte mit Zuversicht auf

die kommenden Wochen. In zahlreichen Regionen hat sich die Lage im Vergleich zum

Vorjahr spürbar normalisiert. Zwar sorgte die anhaltende Frühjahrstrockenheit

zunächst für große Unsicherheit, doch in den meisten Anbaugebieten brachte der

Regen doch noch die ersehnte Entlastung. Dennoch hinterließ die Trockenheit in

einigen Regionen deutliche Spuren. Überwiegend präsentieren sich die Felder

jedoch in einem guten Zustand. Bernhard Chilla, Marktanalyst bei der AGRAVIS

Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) , schätzt die

aktuelle Situation in Deutschland und der EU ein. Die Fachleute aus den

AGRAVIS-Arbeitsgebieten beschreiben die Lage in unterschiedlichen Regionen

Deutschlands.



Weizenernte in Deutschland und der EU







Herausforderungen zu stehen. Die langanhaltende Trockenheit

(http://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/themen-und-kampagnen/trockenheit) in

wichtigen Anbauregionen Deutschlands im Frühjahr führte im Mai schon zu großen

Sorgen vor einer wiederholt schwachen Getreideproduktion in diesem Jahr.

Wichtige Regenfälle Ende Mai bis in den Juni hinein milderten das Problem. Doch

die trockene und teilweise sehr warme Wetterlage Mitte Juni führte erneut zu

Sorgen vor Ertragseinbußen, vor allem auf den leichten Standorten in

Deutschland. Die besseren Standorte hingegen sollten bessere Erträge einfahren.

Daher sollte die deutsche Getreideproduktion 2025 höher ausfallen als im

Vorjahr, als die Witterung zu hohen Ertragsausfällen führte. Da sich die

Anbauflächen erholt haben, liegen die Weizenproduktionserwartungen wieder über

der wichtigsten Produktionsschwelle von 20 Millionen Tonnen (rund 18 Millionen

Tonnen im Vorjahr).



Gute Bedingungen im Süden/Südosten Europas



In den anderen wichtigen EU-Mitgliedsländern gab es in diesem Jahr bislang gute

bis sehr gute Wachstumsbedingungen für den

EU und in Spanien. In Frankreich hingegen sind die Ernteaussichten ähnlich

durchwachsen wie in Deutschland. Dort bewegen sich die offiziellen

Wachstumsratings für den Weizen im langjährigen Mittel. Dennoch dürfte die

Weizenproduktion aufgrund der starken Anbauflächenausdehnung wieder die Grenze

von 30 Millionen Tonnen überschreiten. In Frankreich ist die Anbaufläche um

400.000 Hektar erhöht worden. Das ist so viel wie die gesamte Weizenanbaufläche

Niedersachsens. Die Erntemenge dort soll im Vergleich zum Vorjahr um gut 30 Seite 1 von 2 Seite 2 ►





