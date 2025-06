Neue Deadline: An diesem Tag könnte die USA pleite sein

In Washington zeichnet sich eine neue Strategie zur Eindämmung der explodierenden US-Staatsverschuldung ab. Der sogenannte "Pennsylvania-Plan", entworfen von George Saravelos, Stratege bei der Deutschen Bank, soll helfen, Zeit zu gewinnen – nicht unbedingt Schulden zu reduzieren.

"Auch wenn all diese Ereignisse auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, glauben wir, dass sie eine mögliche große Veränderung in der makroökonomischen Politik der USA in den kommenden Jahren ankündigen", erklärte Saravelos.

Trump unterstützt den Ansatz offenbar indirekt. Sein Haushaltsentwurf "One Big Beautiful Bill Act" könnte bald verabschiedet werden. Eine Senatsversion sieht eine Anhebung der Schuldenobergrenze um 5 Billionen US-Dollar vor. Das Ziel: Zeit gewinnen, bevor den USA das Geld ausgeht.

Denn eine neue Prognose des Bipartisan Policy Center zeigt, dass der sogenannte "Tag X", an dem der Regierung das Geld ausgeht, zwischen dem 15. August und dem 3. Oktober 2025 liegen dürfte – sofern der Kongress nicht handelt. "Der Kongress kann es sich nicht leisten, zusätzliche Unsicherheit in die Mischung zu bringen", warnte die Präsidentin des Zentrums, Margaret Spellings.

US-Finanzminister Scott Bessent sprach am Dienstag von einer drohenden "Warnzone" und warnte erneut vor einem Zahlungsausfall, der "unser Finanzsystem zerstören würde". Bereits jetzt liegt die US-Staatsverschuldung bei 36 Billionen US-Dollar.

Der Plan von Saravelos sieht zwar keine echten Sparmaßnahmen vor, doch er könnte mit einer weiteren Zinssenkung der Fed, einer Schwächung des US-Dollars und dem wachsenden Einsatz von Stablecoins ergänzt werden.

Zugleich wächst die Kritik. Senator Rand Paul lehnt eine Schuldenanhebung ab, solange keine grundlegende Reform erfolgt. "Die Schuldenobergrenze ist kein wirksames Instrument zur Haushaltsdisziplin", warnt auch Ökonom Shai Akabas.

Die Zeit drängt – doch in Washington fehlt es weiterhin an Konsens über das, was wirklich zählt: wie viel Schulden noch tragbar sind.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion