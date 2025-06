UMT AG setzt Wachstum mit BGM Logistics Consultants Ltd. fort

Mit UMS Vision AI kann BGM die Arbeitsbelastung in verschiedenen Bereichen der Zolldienstleistungen, die sie ihren Kunden anbieten, erheblich reduzieren. Als spezialisiertes Zollberatungsunternehmen bietet BGM dabei einen praktischen und maßgeschneiderten Service zur Entlastung bei der Einhaltung entsprechender Vorschriften. Bisher waren teils sehr zeitaufwändige manuelle Prozesse zur Abwicklung von Warenbewegungen per Bahn, Lkw oder Schiff erforderlich - einschließlich detaillierter Vergleiche, Datenextraktion und Analysen. Mit UMS Vision AI werden diese Aufgaben nun vollständig automatisiert, was wiederum Zeit spart, und die Komplexität reduziert.

München (IRW-Press/25.06.2025) - Die UMT AG setzt ihren internationalen Wachstumskurs fort und gewinnt mit BGM Logistics Consultants Ltd. einen weiteren Kunden in Großbritannien. Nach mehreren erfolgreichen Abschlüssen in den vergangenen Monaten unterstreicht das Unternehmen damit die Dynamik seiner gut gefüllten Vertriebspipeline.

Die wachsende Nachfrage nach Zolldienstleistungen für Waren, die zwischen dem Vereinigten Königreich und Europa verkehren, erfordert intelligente, anpassungsfähige KI-Lösungen. Nach dem BREXIT, dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und der kompletten wirtschaftlichen Umstellung, die auf die Covid-19-Pandemie folgte, stehen viele Unternehmen mit all den neuen Zollanforderungen vor zahlreichen, komplexen Herausforderungen. Schließlich können Warennummern, CPC-Codes und die Einreichung von Erklärungen für Unternehmen sehr umfangreich und kompliziert sein.

"Der britische Markt ist ein wichtiger und relevanter Kernmarkt für UMT, vor allem für unser KI-Lösungsportfolio. Es freut mich, dass wir auch dort wachsen und mit UMS Vision AI britische Unternehmen dabei unterstützen, die Anforderungen für ihre Kunden vollständig, skalierbar und automatisiert erfüllen zu können. BGM ist zudem ein starker Partner an unserer Seite, der auch als Multiplikator gegenüber seinen Kunden und seinem eigenen Netzwerk agiert", erklärt Erik Nagel, CEO der UMT AG.

Über UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Die börsennotierte Gesellschaft ist mit ihrer innovativen Lösung "UMS Vision AI" auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70 ( https://www.boerse-frankfurt.de/equity/DE000A2YN702), ISIN: DE000A2YN702 ( https://www.boerse-frankfurt.de/equity/DE000A2YN702)) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

