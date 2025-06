Deutschland erholt sich zaghaft - Unsicherheitsfaktor US-Handelspolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals seit längerer Zeit präsentiert sich Deutschlands Wirtschaft Kapitalmarktexperten zufolge wieder etwas stabiler. Positive Wachstumsdaten und höhere Staatsausgaben in der Zukunft haben das Potenzial, die hiesige Wirtschaft zu stimulieren, hieß es bei einem am Mittwoch in Frankfurt vorgestellten Kapitalmarktausblick des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB). Dementsprechend habe sich die Unternehmensstimmung zuletzt bereits wieder etwas aufgehellt.

"Eine Überwindung der langjährigen Stagnationsphase rückt in greifbare Nähe", zeigten sich die VÖB-Fachleute überzeugt. Für das laufende Jahr wird zwar noch eine Stagnation der deutschen Wirtschaft erwartet, für das kommende Jahr rechnen die Experten aber mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes zwischen 1,0 und 1,5 Prozent.