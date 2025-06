Matador Technologies erwirbt 8,4 Bitcoin für 1,2 Mio. CAD und erhöht damit seinen Gesamtbestand an Bitcoin (und Bitcoin-Äquivalenten) auf 77

Toronto, den 25. Juni 2025 / IRW-Press / Matador Technologies Inc. („Matador” oder das „Unternehmen”) (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3) gibt bekannt, dass das Unternehmen weitere 8,4 Bitcoin für 1,2 Mio. CAD (878.763 USD) erworben hat. Die 8,4 Bitcoin wurden zu einem Durchschnittspreis von 104.914 USD pro Bitcoin einschließlich Gebühren und Aufwendungen erworben. Der Kauf erfolgte nach einer kürzlichen Marktkorrektur im Einklang mit der Bitcoin-Erwerbsrichtlinie des Unternehmens und bekräftigt damit erneut seine Überzeugung, dass Bitcoin ein langfristiger Vermögenswert ist.

Durch diesen Erwerb erhöht sich der Bitcoin-Bestand von Matador auf rund 77 Bitcoin (und Bitcoin-Äquivalente), was das erklärte Ziel des Unternehmens unterstreicht, seine Finanzmittel mit langfristigen Reservevermögen zu diversifizieren. Das Unternehmen arbeitet weiterhin schuldenfrei, wobei alle Bitcoin-Bestände (und Bitcoin-Äquivalente) frei und unbelastet sind.

Das Unternehmen verfügt zudem über Barreserven in Höhe von rund 5,3 Millionen CAD und physische Goldbestände von 2 Kilogramm (rund 323.000 CAD), was eine umsichtige Finanzverwaltung widerspiegelt, die auf langfristiges Wachstum und Stabilität abzielt.

Am 20. Juni 2025 erhielt Matador die bedingte Genehmigung der TSX Venture Exchange („TSXV“) für die geplante Änderung der Geschäftstätigkeit („COB“) zu einem Tier-2-Hybrid-Investment- und Technologie-Emittenten. In der Annahme, dass das Unternehmen die endgültige Genehmigung des COB durch die TSXV erhält, würde dieser Meilenstein es dem Unternehmen ermöglichen, seine Treasury-First-Strategie umzusetzen, einschließlich der Allokation von Kapital in Bitcoin und andere Reservevermögen gemäß seiner Anlagepolitik. Die Änderung der Geschäftstätigkeit unterliegt weiterhin der Erfüllung verschiedener Bedingungen, darunter der Erhalt der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre und der Genehmigung durch die TSXV.

Matador integriert Bitcoin weiterhin in seine langfristige Strategie und stärkt damit seine Rolle als zentrales Treasury-Asset und Grundlage für seine „Digital Gold“-Plattform. Ähnlich wie andere börsennotierte Unternehmen, die Bitcoin nutzen, betrachtet Matador Bitcoin als überlegenes Reservevermögen und beabsichtigt, seine Bitcoin-Bestände im Laufe der Zeit zu vergrößern.