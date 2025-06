GESCO: Beschlüsse erfolgreich 2025 abgesegnet! Ein bedeutendes Ereignis in der Welt der Industriegruppen fand am 25. Juni 2025 statt: Die Hauptversammlung der GESCO SE zog zahlreiche Aktionäre an. Mit großer Mehrheit wurden alle Beschlüsse angenommen und personelle Veränderungen beschlossen. …