Thiogenesis erhält positive Rückmeldung zur Einreichung eines IMPD für die klinische Phase-2a-Studie zu MASH bei Kindern in Europa und Bewilligung für Kernpatent in der EU

Diese explorative Studie wird die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und die pharmakodynamischen Auswirkungen von TTI-0102, einem Disulfid-Prodrug von Cysteamin der dritten Generation, bei Kindern im Alter zwischen 10 und 17 Jahren mit durch Biopsie bestätigter MASH – und mit einem relevanten Grad an Krankheitsaktivität, sowie mindestens Fibrosestadium 2 – untersuchen. Im Rahmen des geplanten offenen, einarmigen Studiendesigns sollen Veränderungen bei Leberenzymen und mitochondrialen Biomarkern als explorative Endpunkte bewertet werden. In ihrer Empfehlung hat die EMA den hohen ungedeckten medizinischen Bedarf in dieser pädiatrischen Bevölkerungsgruppe anerkannt und bestätigt, dass die Einleitung pädiatrischer Studien auf Grundlage der verfügbaren klinischen Daten für Cysteamin, den „aktiven Bestandteil“ in TTI-0102, gerechtfertigt sein kann.

„Diese EMA-Zulassung ist ein weiterer Meilenstein in unserer klinischen Entwicklungsstrategie und ermöglicht uns die Ausweitung unseres TTI-0102-Programms auf MASH bei Kindern in Europa“, erklärt Dr. Patrice Rioux, MD, Ph.D., Chief Executive Officer von Thiogenesis. „Zusammen mit unserer vor kurzem eingeleiteten Phase-2-Studie MELAS und der IND-Genehmigung für das Leigh-Syndrom-Spektrum in den Vereinigten Staaten sind wir nun in der Lage, den klinischen Nutzen für mehrere schwerwiegende pädiatrische Erkrankungen im Zusammenhang mit mitochondrialer Dysfunktion nachzuweisen.“