Northern Superior schließt Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio. $ ab und begrüßt NQ Investissement Minier als Aktionär

Toronto, Ontario, Kanada, 25. Juni 2025 / IRW-Press / Northern Superior Resources Inc. („Northern Superior“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: SUP) (OTCQX: NSUPF) gibt bekannt, dass es seine zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung (siehe Pressemitteilung vom 16. Juni 2025) durch die Ausgabe von 6.500.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 0,77 $ pro Stammaktie, was einem Bruttoerlös von 5.005.000 $ (das „Emissionsangebot“) entspricht, abgeschlossen hat.

Cormark Securities Inc. (der „Underwriter“) fungierte als alleiniger Underwriter und Bookrunner des Emissionsangebots. Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot hat das Unternehmen dem Underwriter eine Barprovision in Höhe von rund 6 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots gezahlt.

Die Nettoerlöse aus dem Emissionsangebot werden als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Das Emissionsangebot erfolgte gemäß der Ausnahmeregelung für Finanzierungen von börsennotierten Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption) gemäß Part 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions sowie den Änderungen und Ergänzungen durch das Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „LIFE Exemption“). Die an in Kanada ansässige Zeichner gemäß der LIFE Exemption ausgegebenen Aktien unterliegen keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß kanadischer Wertpapiergesetze. Eine Kopie des Emissionsangebots vom 16. Juni 2025, das vom Unternehmen im Rahmen der LIFE Exemption ausgestellt wurde, findet sich unter dem Unternehmensprofil bei SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Unternehmenswebsite unter www.nsuperior.com. Die endgültige Genehmigung des Emissionsangebots durch die TSX Venture Exchange (die „TSX-V“) unterliegt der Erfüllung der üblichen nachgelagerten Meldepflichten.

NQ Investissement Minier

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass NQ Investissement Minier („NQIM“) an dem Emissionsangebot teilgenommen hat. NQIM ist ein regionaler Investmentfonds mit Sitz in Matagami und ist auf die Minenerschließung in Nord-Québec spezialisiert. Der Fonds bietet Explorationsunternehmen finanzielle Unterstützung und strategisches Know-how, wobei die Investitionen von einem nachhaltigen und verantwortungsbewussten Ansatz geleitet werden und positive Auswirkungen für die lokalen und First-Nation-Gemeinden fördern.