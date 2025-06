Camunda zeigt agentenbasierte Orchestrierung in der Praxis

Berlin (ots) - Camunda (https://camunda.com/de/) , das führende Unternehmen in

der Prozessorchestrierung und -automatisierung, zeigt, wie Unternehmen mit

agentenbasierter Orchestrierung KI skalierbar in ihre Abläufe integrieren - ohne

dabei Transparenz, Compliance oder Kontrolle zu verlieren.



"Camunda liefert heute bereits messbaren Mehrwert durch KI", sagt Gülefsan

Yildirim Basaran, IT-Leiterin bei Halkbank Türkiye. "Das Unternehmen löst

komplexe Probleme, orchestriert Prozesse über Legacy-Systeme und moderne

KI-Tools hinweg. All das passiert skalierbar, transparent und regelkonform."







Camunda erfolgreich für ihre KI-Initiativen einsetzen. Halkbank

(https://www.halkbank.com.tr/en.html) etwa beschleunigt mit Camunda und KI ihren

Geldtransferprozess. Kunden senden ihre Aufträge in beliebigen Formaten, zum

Beispiel als eingescannte Briefe. OCR und ein lokales KI-Modell extrahieren die

Transaktionsdaten, die Mitarbeitende anschließend prüfen. Camunda orchestriert

den gesamten Workflow und setzt innerhalb definierter Leitplanken KI dynamisch

ein. Das verkürzt die Bearbeitungszeit pro Auftrag von 54 auf 9 Sekunden und

halbiert die Fehlerquote. Zudem werden nun 63 Prozent ohne manuelles Eingreifen

abgeschlossen.



Auch zahlreiche Partner von Camunda stellten agentenbasierte KI-Lösungen vor,

die sie auf Basis der Plattform entwickelt haben:



- Agentic Trade Exception Management (verfügbar auf dem Camunda Marketplace (htt

ps://marketplace.camunda.com/en-US/apps/519051/agentic-trade-exception-managem

ent) ) EY (https://www.ey.com/de_de) unterstützt internationale

Finanzdienstleister dabei, ihre vorhandenen KI-Modelle und internen LLMs

sinnvoll einzusetzen. Denn oft fehlt diesen Unternehmen die nötige

Orchestrierungsebene, um daraus echte Geschäftsergebnisse zu erzielen. Camunda

ermöglicht es ihnen, ihre bevorzugten KI-Modelle anzubinden - unabhängig

davon, ob diese in der Cloud oder intern über EY Labs gehostet werden - und

deterministische Leitplanken anzuwenden, um sicherzustellen, dass KI nur in

geeigneten Fällen ausgelöst wird. Dadurch können Kunden vermeiden, KI

vollständig neu aufzubauen, und sich stattdessen auf Governance, Transparenz

und skalierbare Implementierung konzentrieren - Bereiche, in denen Camundas

Orchestrierung unmittelbaren und messbaren Mehrwert schafft. In einem

Kapitalmarktprojekt reduzierte EY den manuellen Aufwand um 86 Prozent ,

eliminierte 98 Prozent der T+1-Verzögerungen und steigerte die Anzahl der

bearbeiteten Fälle pro Analysten von 6 bis 10 auf 41 bis 64 pro Tag - das

entspricht einer Versiebenfachung. Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Auf der CamundaCon 2025 Amsterdam präsentierten zahlreiche Kunden, wie sieCamunda erfolgreich für ihre KI-Initiativen einsetzen. Halkbank(https://www.halkbank.com.tr/en.html) etwa beschleunigt mit Camunda und KI ihrenGeldtransferprozess. Kunden senden ihre Aufträge in beliebigen Formaten, zumBeispiel als eingescannte Briefe. OCR und ein lokales KI-Modell extrahieren dieTransaktionsdaten, die Mitarbeitende anschließend prüfen. Camunda orchestriertden gesamten Workflow und setzt innerhalb definierter Leitplanken KI dynamischein. Das verkürzt die Bearbeitungszeit pro Auftrag von 54 auf 9 Sekunden undhalbiert die Fehlerquote. Zudem werden nun 63 Prozent ohne manuelles Eingreifenabgeschlossen.Auch zahlreiche Partner von Camunda stellten agentenbasierte KI-Lösungen vor,die sie auf Basis der Plattform entwickelt haben:- Agentic Trade Exception Management (verfügbar auf dem Camunda Marketplace (https://marketplace.camunda.com/en-US/apps/519051/agentic-trade-exception-management) ) EY (https://www.ey.com/de_de) unterstützt internationaleFinanzdienstleister dabei, ihre vorhandenen KI-Modelle und internen LLMssinnvoll einzusetzen. Denn oft fehlt diesen Unternehmen die nötigeOrchestrierungsebene, um daraus echte Geschäftsergebnisse zu erzielen. Camundaermöglicht es ihnen, ihre bevorzugten KI-Modelle anzubinden - unabhängigdavon, ob diese in der Cloud oder intern über EY Labs gehostet werden - unddeterministische Leitplanken anzuwenden, um sicherzustellen, dass KI nur ingeeigneten Fällen ausgelöst wird. Dadurch können Kunden vermeiden, KIvollständig neu aufzubauen, und sich stattdessen auf Governance, Transparenzund skalierbare Implementierung konzentrieren - Bereiche, in denen CamundasOrchestrierung unmittelbaren und messbaren Mehrwert schafft. In einemKapitalmarktprojekt reduzierte EY den manuellen Aufwand um 86 Prozent ,eliminierte 98 Prozent der T+1-Verzögerungen und steigerte die Anzahl derbearbeiteten Fälle pro Analysten von 6 bis 10 auf 41 bis 64 pro Tag - dasentspricht einer Versiebenfachung.