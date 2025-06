Deutschland Hochburg bei E-Bikes in Europa - Preise sinken

(Hiermit wird klargestellt, dass die erste Version des Artikels am 24. und nicht 25. Juni gelaufen ist. In einer früheren Version hieß es im vorletzten Absatz, der Markt für Kinder- und Jugendfahrräder sei 2024 deutlich geschrumpft. Er ist aber deutlich gewachsen. EY hat seine Daten korrigiert. Die Zahlen zu dem Segment wurden nachträglich in der Studie korrigiert und die Stelle im Text geändert.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschland ist beim Trend zum Elektro-Fahrrad eine Hochburg in Europa. Mit E-Bikes wurde hierzulande 2024 ein Umsatz von knapp 5,4 Milliarden Euro erzielt - fast die Hälfte des Umsatzes mit Elektro-Rädern in ganz Europa (12 Mrd. Euro). Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY.

Demnach steuerten E-Bikes in Deutschland 86 Prozent des Gesamtumsatzes mit Fahrrädern bei - mehr als in Österreich (77), den Niederlanden (72) und Frankreich (58). In Spanien standen E-Bikes nur für 39 Prozent des Umsatzes. Dort waren 18 Prozent der verkauften Fahrräder E-Bikes, in Deutschland dagegen mehr als jedes Zweite (54 Prozent). Hierzulande sind fast alle Arten von Rädern elektrifiziert - vom Lastenrad bis zum Mountainbike.