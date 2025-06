Zuversicht im Mittelstand wächst

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Wachsende Zuversicht bei Deutschlands Mittelständlern: In der jüngsten Umfrage des Bundesverbandes Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und der DZ Bank erwarten 30 Prozent der gut 1.000 befragten Unternehmen, dass sich ihre wirtschaftliche Lage in den nächsten sechs Monaten verbessern wird. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als bei der Befragung vor einem halben Jahr und der beste Wert in der regelmäßigen Erhebung seit Herbst 2021.

Zugleich ist die Gruppe der Pessimisten geschrumpft: Mit einer Verschlechterung ihrer Geschäfte binnen eines halben Jahres rechnen nun 16 Prozent der Mittelständler. Bei der Herbst-Umfrage waren es noch 27 Prozent.