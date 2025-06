Im Fokus: Norwegische Aktien Norwegens zukunftsweisenden Firmen Norwegische Aktien bieten Stabilität und Renditechancen in einer starken Volkswirtschaft und mit einer starken Währung im Rücken. Norwegens Innovationskraft in erneuerbaren Energien und Technologie eröffnet Investoren Zugang zu zukunftsweisenden Firmen. FUCHS-Kapital hat sich an der Börse in Oslo umgesehen.