Evotec-Aktie: Zwischen Sanierung, Übernahmefantasie und Analystenskepsis

Es ruhig geworden auf der Angebotsseite. Ein wirklicher Interessent für den Biotechkonzern aus Hamburg will sich nicht aus der Deckung wagen. Für die Anleger, die auf ein Übernahmeangebot für Evotec spekulieren eine harte Geduldsprobe. Seit Jahresanfang hat das Papier rund zwölf Prozent verloren. Dabei präsentierte sich der Kurs sehr volatil – gefangen zwischen strategischen Zweifeln, spekulativem Übernahmehype und dem Druck durch Leerverkäufer.

Analysten sind nicht zu 100 Prozent überzeugt

Jüngste Analystenkommentare zeigen ein ambivalentes Bild: Zwar hoben RBC-Analysten das Kursziel leicht auf 11,90 Euro an und bestätigten ihre "Outperform"-Einstufung, doch auch sie räumen ein, dass das Marktumfeld im Pharmasektor derzeit kaum neue Investoren anzieht. Charles Weston von RBC sieht langfristiges Potenzial, verweist aber auch auf die nach wie vor klaffende Margenlücke im Wettbewerbsvergleich.

Quartalszahlen laden auch nicht zum Kauf ein

Operativ liefert Evotec derzeit wenig Fantasie: Im ersten Quartal 2025 sank der Umsatz um 4 Prozent auf 200 Millionen Euro. Besonders das zentrale Segment „Shared R&D“ musste mit einem Umsatzrückgang von 9 Prozent kämpfen – bedingt durch strukturelle Anpassungen bei Pharma-Kunden und knappe Budgets im Biotechsektor. Die US-Tochter Just, auf die große Hoffnungen ruhen, steigerte ihren Umsatz um 10 Prozent. Doch insgesamt sackte das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) auf 3,1 Millionen Euro ab – Analysten hatten mehr als das Vierfache erwartet.

Trotz der enttäuschenden Zahlen hält Evotec an seiner Jahresprognose fest: Für 2025 werden Erlöse zwischen 840 und 880 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 30 bis 50 Millionen Euro erwartet. Positiv: Handelshemmnisse durch US-Zölle oder Kürzungen bei Forschungsförderung sollen sich kaum auf das Geschäft auswirken.

Umstrukturierung weckt auch keine Fantasie

CEO Christian Wojczewski will derweil die Komplexität des Geschäftsmodells reduzieren. Beteiligungen sollen abgestoßen, das Portfolio gestrafft und Kosten in den nächsten dreieinhalb Jahren um über 90 Millionen Euro gesenkt werden. Der Fokus liegt künftig auf margenstärkeren Dienstleistungen und wachstumsstarken Therapiegebieten. Bis 2028 peilt Evotec ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 8 bis 12 Prozent pro Jahr und eine operative Marge von über 20 Prozent an.

Ob dieser Transformationsprozess gelingt oder doch eine Übernahme neuen Schwung bringt, bleibt offen. Aktuell wirkt das Papier wie in Wartestellung: Die Fantasie ist da, allein es fehlt der Impuls.

Mein Tipp: Auf das Ziel konzentrieren

Kurzfristig gibt es wenig Fantasie – die Zahlen sind schwach, die Umstrukturierung belastet und ein Übernahmekandidat ist nicht in Sicht. Mittelfristig bietet Evotec Potenzial, sofern die Strategie greift. Bleibt die Frage, worauf Anleger spekulieren möchten.

Wer kurzfristig auf einen Übernahme spekulieren möchte, der muss mehr Geduld mitbringen als gedacht und könnte am Ende enttäuscht werden. Anleger, die auf eine operative Wende setzen, können eine erste Positionen aufbauen. Zur Wochenmitte keimte die Übernahmefantasie wieder etwas auf – kühlte sich aber auch relativ schnell wieder ab.

Für konservative Investoren bleibt das Papier vorerst ein Beobachtungskandidat.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

