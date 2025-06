Legendärer Schauspieler William Shatner Unterstützt Tinnitus Quest

In dem eindrucksvollen zweiminütigen Video berichtet er, wie seine persönliche Tinnitus-Erkrankung begann. Ausgelöst durch Dreharbeiten zur klassischen Star Trek-Episode „Arena"- als er bei einer Spezialeffekt-Explosion zu nah stand. Dieses einmalige Ereignis führte zu dem andauernden Klingeln in seinen Ohren, das ihn seither sein ganzes Leben begleitet.

Tinnitus ist ein Klingeln, Summen oder Zischen in den Ohren – ein Phantomgeräusch, das weltweit über 750 Millionen Menschen betrifft. Trotz seiner weiten Verbreitung gehört Tinnitus zu den am wenigsten verstandenen und am schlechtesten finanzierten Erkrankungen. Für viele Betroffene ist diese unsichtbare Erkrankung lebensverändernd und mitunter stark belastend.

„Im Laufe der Jahre habe ich viele Höhen und Tiefen mit meinem Tinnitus erlebt", sagt Shatner im Video. „Es ist eine vielschichtige Erkrankung, die in unterschiedlich starker Ausprägung auftritt. Etwa 1–2 % der Bevölkerung leiden an einer chronischen, stark beeinträchtigenden Form.

Es gibt keine wirksame Behandlung – und genau deshalb brauchen wir mehr Forschung.

Tinnitus Quest wurde gegründet, um genau dieses Defizit zu beheben. Durch die Verbindung der Stimmen von Patienten und prominenten Unterstützern mit dem Know-how international führender Wissenschaftler will Tinnitus Quest das globale Bewusstsein – und die Wissenschaft – für Tinnitus grundlegend verändern. Ziel ist es, Tinnitus endgültig zum Schweigen zu bringen – durch patientengesteuerte Finanzierung mutiger wissenschaftlicher Innovationen, die den Weg zu wirksamen Therapien beschleunigen.

„William Shatners Stimme verleiht unserer Sache enorme Glaubwürdigkeit", erklärt Sven Köllmann, Gründer von Tinnitus Quest. „Seine Bereitschaft, offen über seinen persönlichen Leidensweg zu sprechen, hilft, Tinnitus zu entstigmatisieren und unterstreicht die dringende Notwendigkeit von Forschungsförderung. Wenn jemand von seinem Rang über das Leben mit dieser Erkrankung spricht, hören die Menschen zu."

Shatners Botschaft ist Teil einer wachsenden Welle öffentlicher Unterstützung für die Organisation, die auch Rückhalt von Grammy-prämiertem Produzenten Tchad Blake, Techno-Pionier Carl Craig, Bestsellerautor Michel Faber und vielen weiteren bekannten Persönlichkeiten erhalten hat, die selbst mit Tinnitus leben.

„Je mehr Geld wir für Tinnitus Quest sammeln können", so Shatners abschließende Worte im Video, „desto schneller finden wir eine Lösung, um den Millionen Betroffenen zu helfen."

Tinnitus Quest ist eine von Patienten und Forschern geführte gemeinnützige Organisation mit Sitz in Deutschland und den USA, die sich der Finanzierung risikoreicher, aber potenziell bahnbrechender Forschung verschrieben hat – mit dem Ziel, Tinnitus zum Schweigen zu bringen. Durch globale Aufklärungsarbeit, authentische persönliche Geschichten und gezielte Forschungsinvestitionen baut die Organisation eine Bewegung auf, die die Forschung vorantreibt, Missstände sichtbar macht und Hoffnung für Millionen Betroffene schafft.

