30 Jahre toplink / Digitalisierung und Cloud-Telefonie made in Germany

Darmstadt (ots) - Der Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der Cloudtoplink feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Firmenjubiläum. 1995 inHerrenberg als Internet Service Provider (ISP) gegründet, entwickelte sich dasUnternehmen früh zu einem Pionier für digitale Kommunikation. 1998 erfolgte derZusammenschluss mit PlanNet Systems in Karlsruhe zur toplink-PlanNet GmbH. Heutehat die toplink GmbH ihren Sitz in Darmstadt und gilt als einer der führendenAnbieter für cloudbasierte Kommunikationslösungen und den digitalen Arbeitsplatzmade in Germany.Ein entscheidender Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte war das Jahr 2004,als Jens Weller die Gesellschaft übernahm - mit dem klaren Ziel, einvollständiges ISDN-Substitut auf Basis der IP-Technologie (All-IP) zu entwickelnund zu vermarkten. Bereits 2005 stellte toplink den ersten SIP-Trunk inDeutschland vor - einen IP-basierten Anschluss für Telefonanlagen, derklassische ISDN-Anschlüsse ersetzte. Im selben Jahr folgte mit der vPBX dieerste virtuelle Telefonanlage aus der Cloud, die heute über 160 Funktionenumfasst und höchste Ansprüche an eine professionelle, flexibleUnternehmenskommunikation erfüllt. 2007 verlegte toplink seinen Firmensitz vonKarlsruhe nach Darmstadt, wo das Unternehmen bis heute ansässig ist. Mit derEinführung des Telefonkonferenz-Services myTelco im Jahr 2011 und derskalierbaren Omnichannel-Kommunikationsplattform yourix im Jahr 2021 hat toplinksein Portfolio kontinuierlich erweitert und sich vom ISP zum Managed ServiceProvider für "Digital Workplace as a Service" entwickelt.Jens Weller erinnert sich: "Wir wussten schon früh, dass die Internettechnologiedie Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen sein würde. Damals haben wirsogar künstliches Rauschen und den Wählton simuliert, damit sich IP-basierteGespräche für die Nutzer vertraut anfühlen. IP-Kommunikation kennt keinRauschen, und das führte anfangs dazu, dass Anrufer nach dem Abheben des Hörersdachten, die Verbindung sei nicht zustande gekommen. Solche Herausforderungenhaben wir als Ansporn gesehen, die Technologie weiterzuentwickeln - mit demZiel, Kommunikation neu zu denken und zukunftssicher zu gestalten. Heutebetreiben wir ein eigenes Telekommunikationsnetz, bieten eine breite Palette anServices für den digitalen Arbeitsplatz und behalten dabei stets die volleKontrolle über Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit - alles made inGermany."Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender von eco - Verband der Internetwirtschaft,unterstreicht in seinem Grußwort zum Jubiläum den maßgeblichen Einfluss vontoplink auf die Entwicklung der Cloud-Telefonie und des Internets in