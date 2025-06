Boerse Stuttgart Group setzt strategische Neuaufstellung des Managements fort

Stuttgart (ots) - Die personelle Neuaufstellung bei der Boerse Stuttgart Group

geht weiter. Dr. Oliver Vins und Dr. Constantin Bettermann, die bereits

Mitglieder im Group Executive Committee sind, rücken in den Vorstand der Gruppe

auf, wo sie die Funktionen von Dr. Manfred Pumbo übernehmen: Vins wird Chief

Financial und Risk Officer, Bettermann wird Chief Operating Officer. Zudem stößt

Stephan Simmang, der zuvor Vorstand bei flatexDEGIRO und davor in diversen

Führungspositionen bei Goldman Sachs tätig war, zur Gruppe. Er wird als

Nachfolger von Michael Jaeggi dem Vorstand als Chief Information Officer

angehören.



Bereits seit dem 1. April ist Dr. Markus Röhrig Chief Growth Officer der Gruppe.

Er war zuvor Co-Leiter der europäischen Corporate and Investment Banking

Practice von McKinsey. Er ist Mitglied im Group Executive Committee, dem neben

CEO Dr. Matthias Voelkel und den neuen Gruppenvorständen auch Dragan Radanovic,

Dr. Ulli Spankowski, Kirsten Weisbender und Sven Wilke angehören.





Die Staffelübergabe im Gruppenvorstand wird zeitnah und schrittweise erfolgen

und soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Zustimmung der

Aufsichtsbehörden.



"Mit der erfolgreichen Weiterentwicklung des Managements schaffen wir auch für

die kommenden Jahre eine schlagkräftige Führungsmannschaft. Ich danke Michael

Jaeggi und Manfred Pumbo herzlich für ihre hervorragende Arbeit, mit der sie

maßgeblich zum Erfolg und zur Transformation der Boerse Stuttgart Group in den

letzten Jahren beigetragen haben," sagt Jürgen Steffan, Vorsitzender des

Präsidialausschusses.



"Ich freue mich sehr, mit der neuen Führungsmannschaft unsere Wachstumsstrategie

in Deutschland und Europa dynamisch weiter voranzutreiben. Unsere Ambitionen

sind groß. In den letzten Jahren haben wir unsere Gruppe transformiert und

konnten ihre Erträge verdoppeln. Dies ist entscheidend auch Michael Jaeggis und

Manfred Pumbos Verdienst," sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart

Group.



Stephan Simmang verfügt über langjährige internationale Erfahrung und exzellente

Kenntnisse in der Finanzindustrie. Er kommt vom führenden europäischen

Online-Broker flatexDEGIRO, wo er als Gruppenvorstand den Bereich Technologie

verantwortete. Zuvor arbeitete er fast 20 Jahre lang in diversen

Führungspositionen bei der internationalen Investmentbank Goldman Sachs.



Dr. Constantin Bettermann ist seit 2021 für die Boerse Stuttgart Group tätig und

ist Geschäftsführer des Börsenträgers der deutschen Börsentochter der Gruppe.

Davor war er Global Head of Legal and IP von Heidelberger Druckmaschinen.

Bettermann begann seine Karriere bei der internationalen Wirtschaftskanzlei

Baker McKenzie im Bereich Banking and Finance.



Dr. Oliver Vins ist seit 2021 CFO und CRO des Digitalgeschäfts der Boerse

Stuttgart Group. Zuvor war er Unternehmer: 2013 gründete er die vaamo Finanz,

die er als Co-CEO leitete, bis er vaamo mit dem Asset Manager Moneyfarm

fusionierte, um dessen Executive Committee anzugehören. Seine Karriere begann

Vins bei der internationalen Unternehmensberatung McKinsey im Bereich Banking

und Private Equity.



