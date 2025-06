Worldline brechen nach Investigativbericht um ein Drittel ein

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des französischen Zahlungsabwicklers Worldline sind bis zum Mittwochnachmittag um etwas mehr als 40 Prozent auf ein Rekordtief von knapp 2,70 Euro eingebrochen. Am Nachmittag lag das Minus an der Euronext in Paris bei rund 37 Prozent auf 2,905 Euro. Das investigative Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations (EIC), zu dem auch der deutsche "Spiegel" gehört, schockte die Anleger mit dem Auftakt einer mehrteiligen Serie mit dem Titel "Dirty Payments" zu fragwürdigen Geschäftspraktiken. In dem Artikel geht es um die Firma Payone, die zu 40 Prozent den Sparkassen und zu 60 Prozent Worldline gehört.

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hatte Payone bereits Ende Januar aufgefordert, Mängel in der Geldwäscheprävention abzuarbeiten. Diese waren laut Bafin in früheren Untersuchungen unter anderem im Jahr 2022 aufgefallen. Bei Anlegern werden nun negative Erinnerungen an den Finanzdienstleister Wirecard wach.