DroneShield: Dieser Deal übertrifft den gesamten Jahresumsatz von 2024

DroneShield hat seinen bisher größten Einzelauftrag erhalten: Drei Folgeaufträge im Gesamtwert von 61,6 Millionen australischen Dollar (rund 40,7 Millionen US-Dollar) wurden über einen privat geführten, aber staatlich kontrollierten Vertriebspartner an einen europäischen Militärkunden vergeben. Das geht aus einer Mitteilung des Drohnenabwehr-Spezialisten an die australische Börse vom Mittwoch hervor.

Geliefert werden tragbare Systeme zur Drohnenerkennung und -abwehr sowie Zubehör. Die komplette Ausführung ist bereits für das dritte Quartal 2025 geplant – ein Beleg für die gestiegene Produktionskapazität des Unternehmens. Der neue Auftrag übertrifft sogar den gesamten Jahresumsatz von 2024 in Höhe von 57,5 Millionen australischen Dollar (AUD). "Es handelt sich um den bislang größten Einzelauftrag in seiner Firmengeschichte", betonte DroneShield in der Mitteilung.