Deutsche Telekom: Ist das das Zeichen zum Einstieg?

Ein Mix aus verschiedenen Faktoren, wie dem Aktienverkauf von Softbank bei T-Mobile US, einem möglichen CEO-Wechsel bei der stark wachsenden US-Tochter und einer Schwäche des US-Dollars, scheinen den Kurs belastet zu haben. Doch die Analysten der UBS bestätigten in dieser Woche ihre Kaufempfehlung mit dem Kursziel 36.20 Euro. Die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der Deutschen Telekom seien unverändert, was für Investoren interessante Einstiegsmöglichkeiten eröffne.

Denn trotz des Rückgangs bleibe das Unternehmen im Vergleich zum Sektor relativ günstig. Die Deutsche Telekom handelt derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,2 für das Jahr 2025, was deutlich unter dem Sektor-Durchschnitt von 15,8 liegt. Darüber hinaus erwarten die UBS-Analysten ein jährliches EPS-Wachstum von 11 Prozent. Das Geschäft außerhalb der USA bleibt ebenfalls preiswert mit einem EV/EBITDA von 4,8, während der Sektor im Schnitt bei 6,9 liegt.

Ein entscheidender Faktor für die jüngste Schwäche der Telekom-Aktien war der Verkauf von SoftBank, die 1,9 Prozent ihrer Anteile an T-Mobile US platzierten und 4,8 Milliarden US-Dollar für Investitionen in Künstliche Intelligenz aufbrachten. Dies führte zu einem Kursrückgang von über 4 Prozent bei T-Mobile US, was sich auch auf den Kurs der Deutschen Telekom auswirkte, da der japanische Konzern ebenfalls eine Beteiligung an der Konzernmutter hält.

Allerdings sehen die Schweizer gleich mehrere Faktoren, die in den kommenden Quartalen zu einer Erhöhung der Gewinne oder einer Neubewertung der Aktie führen könnten. So könnte ein Fiskalpaket der deutschen Regierung, das Steuererleichterungen und Investitionen in Infrastruktur umfasst, die Umsätze in der deutschen Telekommunikationsbranche ankurbeln. Auch die Quartalszahlen von T-Mobile US am 23. Juli könnten für neue Impulse sorgen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





