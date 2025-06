Schüler aus Hessen gewinnen Deutschen Gründerpreis Große Freude in Nordhessen: Ein Team der Beruflichen Schulen Eschwege hat den Deutschen Gründerpreis für Schüler gewonnen. Das Bundesfinale fand erstmals in Frankfurt am Main statt. Die Geschäftsidee der vier Gewinner trägt den Namen "Intima". …