LTS und Nualtis geben strategische Zusammenarbeit zum Ausbau ihrer globalen Produktionskapazitäten und Beschleunigung der Marktexpansion zur Sicherung eines nachhaltigen Kundenerfolgs bekannt

Andernach/Montreal (ots) - LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG (LTS), ein führendesPharma-Technologieunternehmen, und Nualtis (ehemals IntelGenx Corp.), einInnovator im Bereich von oralen Wirkstofffilmen (OTF), gaben heute ihrestrategische Zusammenarbeit bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft bündeln LTS undNualtis ihre Stärken, um Kunden weltweit robuste, qualitativ hochwertige undwirtschaftlich skalierbare Fertigungskapazitäten im industriellen Maßstabbereitzustellen. Nualtis profitiert dabei von der globalen Expertise von LTS inden Bereichen Technologietransfer, Scale-up und Produktion - eine zentraleGrundlage, um die innovativen OTF-Produkte erfolgreich zur Marktreife zu führenund international auszurollen. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen das Ziel,moderne OTF-Therapien zu entwickeln, die die Behandlungsergebnisse deutlichverbessern und zentrale Herausforderungen im Gesundheitswesen gezieltadressieren.Nualtis überzeugt mit kontinuierlichem Fortschritt in der Entwicklunginnovativer OTF-Technologien. Mit einer wachsenden Pipeline vielversprechenderOTF-Programme schafft die strategische Zusammenarbeit mit LTS nun die Grundlagefür eine effiziente Skalierung. Gleichzeitig profitieren Partner von erhöhterFlexibilität und Versorgungssicherheit entlang der Lieferkette. DiesePartnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein dar und bietet Nualtis eineherausragende Chance, seine Position als führender Anbieter im globalenOTF-Markt weiter auszubaueAls weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung oralerWirkstofffilmen baut LTS seine Rolle als spezialisierte Plattformanbieter weiteraus. Durch die Kombination aus tiefgreifender technologischer Expertise undeinem klaren Fokus auf Partnerschaft liefert LTS messbare Mehrwerte für seineKunden und deren Patienten. Mit gezielten Investitionen in fortschrittlicheF&E-Ressourcen sowie den kontinuierlichen Ausbau seiner Produktionskapazitätenunterstreicht LTS sein Engagement, die Grenzen der OTF-Technologie weiter zuverschieben - und dadurch aktiv zur Weiterentwicklung modernerGesundheitslösungen beizutragen."Die Kombination aus der herausragenden OTF-Formulierungsplattform von Nualtisund den hochmodernen Fertigungskapazitäten von LTS ermöglicht es uns, unseregemeinsame Vision zu realisieren - nämlich patientenzentrierte, therapeutischeLösungen schneller und effizienter für unsere Pharma-Partner bereitzustellen",erklärt Bas van Buijtenen, CEO von LTS. "Diese Zusammenarbeit eröffnet LTS eine