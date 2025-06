Von Buffett bis Zuckerberg: Diese 26 Chefs machen Anleger reich

Barron's betont, dass es sich bei der Liste nicht um eine Empfehlung für bestimmte Aktien handelt. Dennoch schlugen die Unternehmen unter der Führung der ausgewählten Manager den marktbreiten S&P-500-Index im Schnitt leicht. Bewertet wurden unter anderem Aktienrenditen, operative Trends und strategische Weichenstellungen. 26 Namen umfasst die Liste:

Warren Buffett Berkshire Hathaway Safra Catz Oracle H. Lawrence Culp Jr. GE Aerospace Jamie Dimon JPMorgan Chase Richard Fairbank Capital One Financial Ernie Herrman TJX Cos. Kevin Hochman Brinker International Jensen Huang Nvidia Alex Karp Palantir Technologies Scott Kirby United Airlines Holdings Doug McMillon Walmart Satya Nadella Microsoft Jacek Olczak Philip Morris International Clifton Pemble Garmin Greg Peters und Ted Sarandos Netflix Darren Rebelez Casey's General Stores Dave Regnery Trane Technologies Dave Ricks Eli Lilly Marc Rowan Apollo Global Management Jennifer Rumsey Cummins John Stankey AT&T Lisa Su Advanced Micro Devices Luis von Ahn Duolingo Darren Woods Exxon Mobil Mark Zuckerberg Meta Platforms

Einige Fälle überraschen – allen voran Darren Rebelez, der Casey’s General Stores vom Kraftstoffhändler zum Pizza-Marktführer in ländlichen Regionen umgebaut hat. Ähnlich unorthodox agiert Kevin Hochman bei Brinker International: Sein Big-Smasher-Burger bei Chili’s greift den Big Mac an – mit doppelt so viel Rindfleisch. Die Umsätze ziehen an, die Aktie auch.

Luis von Ahn hat mit Duolingo und KI das digitale Sprachlernen viral gemacht – die Aktie verfünffachte sich in drei Jahren. John Stankey schaffte das Kunststück, AT&T wieder spannend zu machen. Nach dem Ausstieg aus dem Mediengeschäft konzentriert sich der Konzern unter seiner Führung auf Breitband.

Bei Philip Morris International will CEO Jacek Olczak Raucher zum Aufhören bewegen. Rauchfreie Produkte wie IQOS oder ZYN sind inzwischen profitabler als klassische Zigaretten. Clifton Pemble von Garmin setzt auf Spezialkunden wie Bootsfahrer oder Marathonläufer und verlangt für seine Smartwatches inzwischen Preise auf Apple-Niveau. Die Aktie legte in drei Jahren um deutlich über 100 Prozent zu.

Auch im Airline-Geschäft punktet Innovationskraft

Scott Kirby von United Airlines investiert in Extras wie Satelliten-WLAN und nostalgische Stroopwafels und liefert das beste Quartalsergebnis seit fünf Jahren. Jennifer Rumsey von Cummins maximiert mit schweren Motoren die Gewinne und begrenzt die Verluste aus Wasserstoff- und Batterieprojekten. Dave Regnery von Trane Technologies profitiert vom Run auf Kältetechnik für Rechenzentren – gepaart mit margenstarken Serviceverträgen.

Im Finanzsektor glänzt Richard Fairbank von Capital One. Er baute mit Technologie ein dominantes Kreditgeschäft auf, übernahm kürzlich Discover und verdreifachte beinahe den Aktienwert in fünf Jahren. Marc Rowan von Apollo Global orientiert sich an Warren Buffett und verbindet Versicherungsgeschäft mit Rettungsinvestitionen in Krisenzeiten.

Zu den etablierten Namen auf der Liste zählen weiterhin Jensen Huang von Nvidia, dessen Konzern mit KI-Chips den fünftgrößten Gewinn im S&P 500 einfährt. Lisa Su von AMD hat Intel bei Serverchips überholt. Microsoft-Chef Satya Nadella hält das Cloud-Wachstum im zweistelligen Bereich. Safra Catz hat Oracle durch ihre Cloud-Offensive wieder auf die Überholspur geführt.

Auch Meta-CEO Mark Zuckerberg wird für seinen KI-Fokus gelobt, der nicht nur Visionen fürs Metaverse liefert, sondern bereits greifbare Werbeerfolge zeigt. Darren Woods von ExxonMobil setzt weiter auf klassische Rohstoffförderung – erfolgreich, weil günstig. Doug McMillon treibt Walmart tief in den E-Commerce und Fintech-Bereich.

Der letzte Name auf der Liste dürfte auch der bekannteste sein: Warren Buffett. Der 93-jährige Chef von Berkshire Hathaway wird sich Ende des Jahres als CEO zurückziehen, aber dem Unternehmen als Chairman erhalten bleiben. In den vergangenen zehn Jahren schlug seine Aktie den Markt knapp – seit Beginn seiner Amtszeit vor 60 Jahren mehr als deutlich.

Die Auswahl von Barron’s zeigt: Es müssen nicht immer Tech-Riesen oder Medien-Milliardäre sein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion