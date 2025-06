Euro erhält zweite Chance als Weltwährung – Zentralbanken kaufen ein

Der US-Dollar verliert an Strahlkraft und das nicht nur temporär. Der zunehmende Trend zur Währungsdiversifikation, geopolitische Spannungen und die erratische Wirtschaftspolitik unter Donald Trump zwingen viele Zentralbanken weltweit zum Umdenken. In den Mittelpunkt rückt dabei ein alter Bekannter: der Euro.

Rund ein Drittel der weltweit wichtigsten Notenbanken plant, die Dollar-Bestände zu verringern und stattdessen Gold, den Euro oder in geringerem Umfang den chinesischen Yuan aufzustocken, wie aus einer aktuellen Umfrage des Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), einem internationalen Netzwerk von Zentralbankern und Finanzexperten, unter 75 Zentralbanken hervorgeht. Besonders bemerkenswert: Während der US-Dollar im Vorjahr noch als beliebteste Währung galt, rangiert er nun abgeschlagen auf Platz sieben.