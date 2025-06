Regierungskrise in London? Starmer wegen Sozialpolitik in Bedrängnis

Die Rede ist bereits von einem De-Facto-Misstrauensvotum für den Premier, dessen Rückhalt in der eigenen Partei zu schwinden scheint. Starmer gibt sich jedoch bislang unbeeindruckt. Die zweite Lesung der "Universal Credit and Personal Independence Payment Bill" am kommenden Dienstag werde wie geplant stattfinden, kündigte der Premier an.

Bei einer Pressekonferenz am Rande des Nato-Gipfels in Den Haag bemühte er sich, Spekulationen über eine Führungskrise zu zerstreuen. Er sei sehr zuversichtlich, dass er seine Partei auch in die nächste Wahl führen werde. "Wir wurden gewählt, um das zu reparieren, was kaputt ist - und genau das werden wir tun. Deshalb werden wir unsere Reformen entschlossen vorantreiben", sagte Starmer.

Regierung will bis zu 5 Milliarden Pfund einsparen



Der Gesetzentwurf sieht vor, den Zugang zu staatlichen Leistungen für Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten zu erschweren. Die Regierung will damit mehr Menschen dazu bringen, wieder zu arbeiten und bis zu 5 Milliarden Pfund (knapp 5,9 Milliarden Euro) an Ausgaben einsparen.

Nach Angaben der Regierung ist die Zahl der Menschen, die staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen, in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Das derzeitige System halte Menschen in einer Situation der Abhängigkeit und müsse dringend reformiert werden, argumentiert Starmer.

Starmers Sozialpolitik wiederholt in der Kritik



Doch Kritiker fürchten, dass dadurch Zehntausende Menschen, darunter viele Behinderte und Kinder, in Armut abrutschen könnten. Der Regierung wird vorgeworfen, die Auswirkungen der Reform nicht ausreichend mit den Betroffenen diskutiert zu haben.

Für Starmer ist es bereits das zweite sozialpolitische Reformvorhaben, mit dem er in schwieriges Fahrwasser gerät. Eine geplante Kürzung von Heizkostenzuschüssen für Rentner musste er bereits teilweise zurücknehmen./cmy/DP/jha