MARTINI® KOOPERIERT MIT JONATHAN BAILEY, UM EINEN "OFF SCRIPT"-SOMMER ZU INSPIRIEREN

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Als Teil der "Ganz dein

Style"-Sommerkampagne schließt sich der A-List-Schauspieler mit der ikonischen

italienischen Aperitivo-Marke zusammen



MARTINI®, die ikonische italienische Aperitivo-Marke, gibt heute eine neue

Zusammenarbeit mit dem gefeierten Schauspieler Jonathan Bailey bekannt, der in

diesem Sommer zum "MARTINI Man" wird.





Die Kampagne "Off Script" - Teil der neu etablierten Plattform "Ganz dein Style"- setzt die Tradition der Marke fort, mit filmreifen A-List-Partnernzusammenzuarbeiten. Sie wurde während Baileys jährlicher Auszeit im sonnigenSüditalien eingefangen. Die Zusammenarbeit zeigt Bailey, wie er spielerischseine polierten Rollen ablegt, sich anders entscheidet und Spontaneität mitseinem neuen Co-Star, dem MARTINI Bianco Spritz, umarmt.Aufbauend auf ihrer 163-jährigen Geschichte und dem zunehmenden Momentum in derboomenden Aperitivo-Kategorie, markiert die Partnerschaft mit Bailey einenselbstbewussten Schritt, um die neue, qualitätsbewussteKonsument:innengeneration anzusprechen und gleichzeitig eine neue Ära für dieMarke einzuläuten. Zugleich greift die Kampagne einen wachsenden kulturellenTrend auf: In einer Welt, in der vieles gleich aussieht und sich ähnlichanfühlt, wird die bewusste Entscheidung für das Ungewohnte zu einer Einladung -zu Entdeckung, Inspiration und echtem Genuss." Unsere Partnerschaft mit Jonathan Bailey als diesjährigen 'MARTINI Man' läuteteine neue Ära für die Marke ein", so Emma Fox, Global VP von MARTINI. "Erverkörpert den mühelosen Charme und die stilvolle Spontaneität des heutigenAperitivo-Lifestyles, zusammen mit dem wahren Star der Saison - dem MARTINIBianco Spritz. Während der Aperitivo-Moment floriert, bietet unsere MARTINISpritz-Kollektion authentische, moderne Optionen für diesen besonderen Anlass.Mit 'Ganz dein Style' geben wir den Ton für die Zukunft an - ein MARTINI, derebenso verspielt wie hochwertig ist und unser authentisches italienisches Erbeauf innovative Weise für eine neue Generation zum Leben erweckt."Im Mittelpunkt der "Off Script"-Kampagne, die auf Social Media ausgerichtet ist,steht ein neuer Kurzfilm - unter der Regie von Bugsy Riverbank-Steel und inStandbildern von Jason Hetherington festgehalten. Dieser zeigt Bailey, wie er ineiner modernen Interpretation des filmischen Werbeerbes der Marke sein Drehbuchgegen einen MARTINI Bianco Spritz tauscht. Die Kampagne, die augenzwinkerndeSelbstironie mit ikonischem italienischen Flair verbindet, wurde entwickelt, umdiesen Sommer kulturell interessierte Konsument:innen anzusprechen.