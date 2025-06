The Platform Group: Expansion im Optikbereich – Mister Spex SE verkauft! The Platform Group AG setzt auf Wachstum im Optikbereich und verkauft ihre Anteile an Mister Spex SE. Mit dem Erwerb von vier Unternehmensgruppen und der Plattform MyGlasses.de sollen bis 2026 über 1.000 Optiker und Akustiker angebunden werden. Für …