Juzo setzt Branchenmaßstab mit EMAS-Zertifizierung / Als eines der ersten Unternehmen der Branche erreicht die Julius Zorn GmbH die EMAS-Validierung (FOTO)

Aichach (ots) - "Unser Herz schlägt grün - und das nicht nur in unserer

Unternehmensfarbe", so Jürgen Gold, Geschäftsführer der Julius Zorn GmbH (Juzo)

über das Selbstverständnis der Firma zum Thema Nachhaltigkeit. Juzo hat als

eines der ersten Unternehmen der medizinischen Hilfsmittelbranche erfolgreich

die Erst-Validierung gemäß EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) abgeschlossen

und gleichzeitig die Zertifizierung nach ISO 14001:2015 erhalten. Damit

unterstreicht das Unternehmen mit Hauptsitz in Aichach sein konsequentes

Engagement für Umwelt- und Klimaschutz.



Umweltmanagement auf höchstem Niveau





Das Umweltmanagementsystem von Juzo wurde vollumfänglich umgesetzt und

dokumentiert. Es erfüllt sämtliche Anforderungen der EMAS-Verordnung sowie der

internationalen Norm ISO 14001:2015. Die Prüfung umfasste unter anderem die

Bewertung der rechtlichen Konformität, des Notfallmanagements, der

Umweltleistung, der Risikobewertung sowie der kontinuierlichen Verbesserung. Ein

zentrales Element des Umweltmanagementsystems ist die vorbildliche Führung und

das aktive Engagement der Geschäftsleitung. Umweltaspekte sind fest in die

strategische Ausrichtung des Unternehmens integriert. Regelmäßige

Umweltsitzungen sorgen dafür, dass ökologische Fragestellungen kontinuierlich

auf der Agenda stehen. Darüber hinaus wurden konkrete, messbare Umweltziele

definiert und mit detaillierten Maßnahmenplänen unterlegt.



Beteiligung und Transparenz als Erfolgsfaktoren



Ferner sind die Mitarbeitenden von Juzo aktiv in das Umweltmanagement

eingebunden - über das Intranet, Betriebsversammlungen, interne Tagungen sowie

ein engagiertes Umweltteam, das als Schnittstelle zwischen Belegschaft und

Umweltmanagement fungiert. Auch nach außen setzt das Unternehmen auf

Transparenz: Die Umwelterklärung

(https://www.juzo.com/de/unternehmen/ueber-uns/qualitaetsstandards) ist

öffentlich zugänglich und dokumentiert die Fortschritte und Ziele im Bereich

Nachhaltigkeit.



Ein Meilenstein für die Branche



Mit der erfolgreichen EMAS-Validierung übernimmt Juzo eine Vorreiterrolle in der

Branche und setzt ein starkes Zeichen für verantwortungsvolles und

zukunftsfähiges Wirtschaften: "Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der

Umwelt bewusst und setzen uns dafür ein, unsere hochwertigen Produkte in

Einklang mit nachhaltigen Prinzipien zu produzieren", so Jürgen Gold. "Unsere

Verpflichtung erstreckt sich auf alle Aspekte unserer Produktion und

Geschäftsaktivitäten in Aichach mit dem Ziel, Entscheidungen umweltfreundlicher

zu treffen und unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern - für eine

nachhaltige und grüne Zukunft."



Pressekontakt:



Laura Schultes

Tel. 08251 901 577

E-Mail: mailto:laura.schultes@juzo.de



