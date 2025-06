Elegoo bringt faserverstärkte Filamente für stärkeren, intelligenteren und vielseitigeren 3D-Druck mit FDM auf den Markt

SHENZHEN, China, 25. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Elegoo, eine sich schnell entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, gab heute die Einführung seiner faserverstärkten Filament-Produktreihe bekannt, welche die Leistung und Vielseitigkeit des 3D-Drucks mit FDM erweitert. Die neue Produktreihe umfasst kohlenstofffaserverstärktes PETG (PETG-CF), glasfaserverstärktes PETG (PETG-GF) und kohlenstofffaserverstärktes Hochtemperaturnylon (PAHT-CF) – drei Hochleistungsmaterialien, die eine verbesserte Festigkeit, Haltbarkeit und Ergebnisse in professioneller Qualität bieten. Die Preise beginnen bei 9,99 USD/0,5 kg. Weitere Filament-Varianten sind bereits in der Entwicklung und werden in Abhängigkeit vom Anwender-Feedback und der Anforderungen der Anwendungen angeboten.

Laut einer aktuellen Elegoo-Umfrage sind der geringe Bekanntheitsgrad und die höheren Kosten die Hauptgründe dafür, dass viele Anwenderinnen und Anwender faserverstärkte Filamente noch nie ausprobiert haben. „Mit Centauri Carbon hat die FDM-Performance unserer Produkte ein neues Niveau erreicht. Jetzt wollen wir sie mit ebenso leistungsfähigen Materialien ergänzen", sagt Chris Hong, Gründer und CEO von Elegoo. „Der private 3D-Druck geht weit über die Herstellung von Spielzeug hinaus. „Es ist ein Werkzeug, mit dem sich praktische, alltägliche Dinge herstellen lassen. Wir hoffen, dass immer mehr Menschen die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten entdecken."

Die faserverstärkte Filament-Produktreihe von Elegoo

PETG-CF (schwarz/grau): Durch die Kombination der Zähigkeit von PETG mit der Steifigkeit von Kohlenstofffasern entsteht ein Material, das hohe Festigkeit, Steifigkeit und Abriebfestigkeit bietet. Mit seiner matt glänzenden Oberfläche, die abriebfest ist und Schichtlinien verdeckt, ist dieses Filament ideal für Funktionsteile und Gegenstände für den Außenbereich. Typische Anwendungsbereiche sind Befestigungselemente, leichte Halterungen, Fahrradteile, Gehäusekomponenten, Zahnräder, Verschlüsse, Automobilteile und mechanische Gehäuse.

PETG-GF (schwarz/grau/weiß): Durch die Beimischung von Glasfasern zu PETG erhält dieses Material eine höhere Härte und Abriebfestigkeit und bietet gleichzeitig eine hervorragende elektrische Isolierung, da Glasfasern nicht leitend sind. Mit seiner hochwertigen, matten Oberfläche, die die Sichtbarkeit der Schichten minimiert, ist PETG-GF ideal für Funktionsteile, die sowohl Haltbarkeit als auch Isolierung erfordern. Zu den empfohlenen Anwendungen gehören elektrische Gehäuse, Innenstrukturen von Industriemaschinen, Werkzeugvorrichtungen, Fahrradpedale, Steckverbinder und abriebfeste Anschlüsse.