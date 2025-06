Termine bis 9. Juli 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 9. Juli 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen

09:00 DEU: Centrotec, Hauptversammlung in Brilon

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung in Mülheim an der Ruhr 10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung in Niederpöcking 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Tui stellt Winterprogramm 2025/26 vor

19:00 USA: Dell, Hauptversammlung

22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen