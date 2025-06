Gutes Treffen mit Selenskyj

DEN HAAG (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist am Rande des Nato-Gipfels mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj zusammengekommen. "Wir hatten ein sehr gutes Treffen", sagte Trump in Den Haag. "Er kämpft einen sehr mutigen Krieg", fügte er mit Blick auf Selenskyj hinzu. Trump will auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein mögliches Kriegsende reden. "Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, es zu beenden. Ich werde mit Wladimir Putin sprechen, um zu sehen, ob wir es beenden können."

Trump verwies auch darauf, dass auf beiden Seiten viele Soldaten getötet würden. Es sei aber schwieriger den Krieg zu beenden, als er anfangs gedacht hatte, sagte der US-Präsident. "Der Krieg ist schwieriger, Putin ist schwieriger."