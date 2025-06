Verteidigungsminister wieder Kriegsminister nennen?

DEN HAAG (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat laut darüber nachgedacht, den Verteidigungsminister in "Kriegsminister" umzubenennen. "Vielleicht nennen wir es ein paar Wochen lang so, weil wir uns wie Krieger fühlen", sagte Trump bei der Abschlusspressekonferenz des Nato-Gipfels in Den Haag. Früher habe das Amt schon einmal so geheißen. "Dann wurden wir politisch korrekt und nannten es Verteidigungsminister", fügte er hinzu. "Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir darüber nachdenken, es zu ändern."

Das Amt des heutigen US-Verteidigungsministers wurde 1947 im Zuge einer umfassenden Neuordnung der militärischen Führungsstruktur geschaffen. Zuvor hatte es seit 1789 das Amt des Kriegsministers gegeben, dem das Kriegsministerium unterstellt war. 1949 wurde dieses durch das Verteidigungsministerium ersetzt. Die Umbenennung war also Teil einer strukturellen Reform nach dem Zweiten Weltkrieg./gei/DP/jha