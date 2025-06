SDAX trotzt dem Trend: Einziger deutscher Index im Plus!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,88% und steht aktuell bei 23.505,55 Punkten. Auch der MDAX zeigt eine negative Tendenz mit einem Minus von 0,45% und notiert bei 29.911,37 Punkten. Der TecDAX verzeichnet den stärksten Rückgang unter den deutschen Indizes mit einem Minus von 1,05% und steht bei 3.806,41 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der SDAX als einziger deutscher Index einen leichten Anstieg von 0,12% verzeichnen und notiert bei 16.954,70 Punkten. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones ebenfalls eine negative Entwicklung mit einem Rückgang von 0,33% und steht bei 42.960,89 Punkten. Der S&P 500 zeigt sich nahezu unverändert mit einem minimalen Minus von 0,03% und notiert bei 6.092,43 Punkten. Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen, wobei der SDAX als einziger Index einen positiven Trend aufweist. Die Märkte bleiben volatil, und Anleger beobachten die Entwicklungen weiterhin aufmerksam.Die DAX-Spitzenwerte werden von Rheinmetall mit einem Plus von 2.73% angeführt, gefolgt von Airbus, das um 2.16% zulegte.Heidelberg Materials verzeichnete ebenfalls einen Anstieg von 1.57%.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, angeführt von der Commerzbank, die um 5.68% fiel. Deutsche Telekom und Porsche AG mussten ebenfalls Rückgänge von 2.62% und 2.52% hinnehmen.Im MDAX sticht HENSOLDT mit einem beeindruckenden Plus von 5.87% hervor, gefolgt von der RENK Group mit 3.29% und der Kion Group, die um 2.68% zulegte.Die MDAX-Flopwerte werden von der Deutschen Lufthansa mit einem Rückgang von 2.55% angeführt, während Redcare Pharmacy und die IONOS Group Rückgänge von 3.94% und 5.01% verzeichneten.Im SDAX dominiert SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 12.20%, gefolgt von Befesa mit 11.92% und STRATEC, das um 6.40% zulegte.Die Flopwerte im SDAX werden von ATOSS Software mit einem Minus von 3.23% angeführt, während CANCOM SE und MLP Rückgänge von 3.65% und 5.22% verzeichneten.Im TecDAX zeigt HENSOLDT erneut Stärke mit 5.87%, gefolgt von Formycon mit 5.26% und Carl Zeiss Meditec, das um 2.49% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte sind identisch mit denen im MDAX, wobei ATOSS Software und CANCOM SE Rückgänge von 3.23% und 3.65% verzeichneten, während die IONOS Group um 5.01% fiel.Im Dow Jones führt NVIDIA mit einem Plus von 2.56%, gefolgt von Apple mit 0.86% und Microsoft , das um 0.45% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Unitedhealth Group mit einem Minus von 1.22% angeführt, gefolgt von Travelers Companies und McDonald's, die um 1.23% und 1.41% fielen.Im S&P 500 sticht Super Micro Computer mit einem Anstieg von 4.93% hervor, gefolgt von Yum Brands mit 3.07% und Advanced Micro Devices, das um 3.06% zulegte.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Vulcan Materials (Holding Co) mit einem Minus von 3.58% angeführt, während General Mills und Automatic Data Processing Rückgänge von 3.80% und 3.85% verzeichneten.