ATX verliert leicht

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch etwas schwächer aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit einem Minus von 0,11 Prozent auf 4.360,72 Punkte, nachdem er am Vortag um 1,37 Prozent zugelegt hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen diesmal Kursverluste, nachdem der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran und sinkende Ölpreise die Börsen am Vortag beflügelt hatten. Nun warteten die Anleger auf neue fundamentale Nachrichten und der Handel gestaltete sich ruhig.

In Wien rückte zur Wochenmitte KapschTrafficCom mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld der Akteure. Der Wiener Mautsystemanbieter ist im Geschäftsjahr 2024/25 in die Verlustzone gerutscht. Seine Aktien verloren am Mittwoch 9,3 Prozent.