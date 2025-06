Trump zu Nato-Partnern In Zukunft wird es funktionieren US-Präsident Donald Trump hat sich nach dem Nato-Gipfel in Den Haag beeindruckt von den Zugeständnissen und der Dankbarkeit der Alliierten gezeigt und ihnen unmissverständlich Bündnistreue zugesichert. In Zukunft werde es funktionieren, "weil sie …