7 Aktien inkl. Tesla, die vom High-Growth-Multimilliarden-Robotaxi-Markt profitieren

Technische Innovationen gewinnen zunehmend an Dynamik. Zwar bergen sie wie künstliche Intelligenz auch Risiken, doch solange sie beherrschbar bleiben, führen sie in vielen Branchen langfristig auch zu großen Effizienzgewinnen.

Robotaxis & selbstfahrenden Fahrzeugen gehört die Zukunft

Großes Interesse an selbstfahrenden Automobilen zeigen heute bereits der Nahverkehrssektor sowie Logistik- und Lieferdienste. Sie könnten so nicht nur massiv Kosten einsparen, sondern auch ihre Angebote zeitlich ausdehnen, ohne dabei arbeitsrechtliche Einschränkungen befürchten zu müssen. Darüber hinaus steigen die Zuverlässigkeit, die Geschwindigkeit und die Planbarkeit der Dienste.

Doch bisher steht das autonome Fahren immer noch relativ am Anfang seiner Entwicklung. Ein Teilbereich, auf den dabei große Veränderungen zukommen, ist der Taxisektor. Wurde er in den letzten Jahren bereits durch Uber Technologies unter Druck gesetzt, wird der Berufsstand zukünftig wahrscheinlich vollständig verschwinden.

Nach Schätzungen der Research-Plattform MarketsandMarkets erreichte der Robotaxi-Markt 2023 ein Volumen von 400 Millionen US-Dollar und wird bis 2030 auf 45,7 Milliarden US-Dollar anwachsen. Weitere Institute rechnen bis 2031 sogar mit einem Marktvolumen von bis zu 118,6 Milliarden US-Dollar.

Die USA und China sind bei den Entwicklungen aufgrund geringer Einschränkungen, Innovationsgeist, Schnelligkeit und staatlicher Unterstützung derzeit führend, während in Europa Bedenken und Assistenzsysteme das Geschehen dominieren.

Welche Unternehmen im Robotaxi-Rennen vorn liegen

In den USA arbeiten gleich mehrere Großkonzerne an der Entwicklung von Robotaxis.

1. Alphabet

An erster Stelle ist hier Alphabet mit Waymo zu nennen.

Der kalifornische Konzern hat die Tochter bereits 2009 gegründet und über viele Jahre hohe Summen investiert. Doch diese Ausgaben könnten sich zukünftig umso stärker rentieren.

Waymo bietet seit 2018 in Phoenix (Arizona) kommerzielle Fahrten an und hat sein Angebot mittlerweile auf vier weitere US-Großstädte ausgeweitet. Miami und Washington D.C. folgen bald. Mittelfristig sind eine internationale Expansion und zusätzliche Lieferdienste geplant. Waymo kooperiert bei seiner Expansion mit Uber, Jaguar und Zeekr (inzwischen eigenständige Geely-Tochter).

Im Vorfeld hat das Unternehmen Milliarden virtuelle und etwa 40 Millionen reale Testkilometer absolviert und kann zudem auf Alphabets Cloud-, Daten-, KI- und Navigationsexpertise zurückgreifen. Die Unfallrate lag dabei unter jener im Autoverkehr.

2. Amazon

Amazon, das in immer mehr Bereichen eine führende Rolle anstrebt, zog 2020 durch die Übernahme von Zoox, das 2014 gegründet wurde, nach. Mittlerweile plant der Konzern mit einem selbstentwickelten bidirektionalen Robotaxi in Las Vegas und vier weiteren US-Städten den Start. Zoox kann bei der weiteren Expansion und Entwicklung nun auf die volle Finanzkraft des Konzerns zurückgreifen. Amazon sieht vor allem die Möglichkeit, zukünftig auch seine Warenlogistik zu optimieren.

3. Tesla

Tesla investiert in eine Full-Self-Driving-Software und bereitet gleichzeitig das Model Y mittels Kameras und neuronalen Netzen auf den autonomen Robotaxi-Einsatz vor.

Zuletzt startete der Konzern in Austin (Texas) mit einem Pilotbetrieb. In naher Zukunft sollen weitere Modelle, Hardware-Updates mit bis zu zehnfacher Rechenleistung und eine landesweite Expansion folgen. In der Planung sind zudem ein spezieller zweitüriger Robotaxi-Prototyp und ein Robovan mit bis zu 20 Sitzplätzen.

Allerdings setzt Tesla ausschließlich auf einen Vision-Only-Ansatz, der Waymos Lidar-Systemen in puncto Sicherheit bisher unterlegen ist.

4. Archer Aviation

Ein weiterer interessanter Anbieter ist Archer Aviation, der zusammen mit United Airlines, dem Abu Dhabi Investment Office, Indian InterGlobe Aviation und weiteren Unternehmen die Einführung von Flugtaxis plant.

2018 durch Adam Goldstein und Brett Adcock gegründet, absolvierte Archer Aviation bis 2024 schon 400 Testflüge und erwarb eine Lizenz für kommerzielle Flugerprobungen. Obwohl das Orderbuch mit Milliardenaufträgen bereits gut gefüllt ist, dauert die Regulierung noch an.

Aber auch verschiedene asiatische Unternehmen, allen voran aus China, arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Robofahrzeug-Revolution.

5. Alibaba

Dieser bisher für seine Online-Handelsplattform bekannte chinesische Konzern hat sich schon 2016 an dem Startup AutoX beteiligt. 2018 rief es mit GrubMarkets und DeMartini den ersten autonomen Lieferservice ins Leben und führte 2019 in Kalifornien die erste Robotaxi-Fahrt durch.

Mittlerweile verfügt AutoX weltweit über mehr als 1.000 Robotaxis, die in Städten wie Shenzhen, Shanghai, Beijing, Hangzhou und Guangzhou unterwegs sind. Das Unternehmen kombiniert ähnlich wie Waymo Lidar-Radar-Technologie mit Kameras, die eine sensorredundante, sichere Navigation in dichtem Verkehr ermöglichen.

6. Baidu

Apollo Go heißt Baidus Robotaxi-Service, der bereits 2013 seinen Anfang nahm. Mittlerweile ist er in mehr als zehn Städten mit über 1.000 Fahrzeugen verfügbar, während er insgesamt circa 1,4 Millionen Fahrten absolviert hat.

Die sechste Generation der Apollo-Go-Robotaxis reduziert die Kosten um 60 Prozent auf circa 27.000 US-Dollar und spart zudem etwa 30 Prozent der Betriebskosten.

Seit Februar 2025 sind in ganz China vollständig autonome Fahrten möglich. Darüber hinaus bereitet Baidus Apollo Go die internationale Expansion vor: 2025 soll der Service in der Schweiz und in der Türkei starten.

Der Wettbewerbsvorsprung des Unternehmens zeigt sich auch darin, dass Apollo Go noch in diesem Jahr die Profitabilität anstrebt und kurz vor der Einführung neuer Robobusse steht.

7. Pony AI

Pony AI ist ein börsennotiertes chinesisches Unternehmen, das sich ausschließlich auf autonome Mobilitätslösungen konzentriert, die in der Personal- und Warenbeförderung zum Einsatz kommen.

Dabei entwickelt es sich ähnlich schnell wie Apollo Go, auch wenn es noch nicht dessen Größe erreicht hat. Neben China ist es mittlerweile auch in den USA (Tests), Dubai und Luxemburg vertreten und möchte in drei bis fünf Jahren über 10.000 Robofahrzeuge betreiben. Pony AI kooperiert mit Toyota, Uber und WeRide und plant mittlerweile einen Robotruck zum Warentransport.

Motional

Darüber hinaus versucht das Hyundai-Motor-Aptiv-Joint-Venture Motional Inc. in dem hart umkämpften Markt Fuß zu fassen. Es nutzt die Lidar-Radar-Technologie, hat bisher das Hyundai- IONIQ-5-Robotaxi entwickelt und kooperiert mit Uber und Lyft. Ein kommerzieller Rollout ist für 2026 geplant. Das Unternehmen könnte jedoch aufgrund des späten Markteintritts langfristig im Wettbewerb das Nachsehen haben.

Fazit: Robotaxis

Der Robotaxi-Markt gehört derzeit zu den am schnellsten wachsenden Bereichen. Vor allem Apollo Go (Baidu) und Waymo (Alphabet) führen die Entwicklungen an. Sie möchten längst nicht mehr nur den Taximarkt mit autonomen Fahrzeugen ausstatten, sondern langfristig alle Mobilitätsbereiche (Busse, LKWs und private Fahrzeuge) revolutionieren.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion