Shell dementiert Bericht über Übernahmegespräche mit BP

vicky112 schrieb 23.06.25, 17:09

Geschieht schon. 3 leere Öltanker (japanische Reederei) in der Straße von Hormus gewendet und fahren leer wieder weg. [gerade ntv-Liveticker 16.16 Uhr] Leere Tanker generieren keine Ölkatastrophe an Stränden. Oben japanische Reederei/en? = Versicherungs-Angelegenheit. Und eine Mine(n) legen? Das kann man nachts auch von einem Ruder-/Schlauch-Boot aus, oder von der Küste her mit Tauchern. Minenlegen? Kein Ding. Und auch Liveticker 13:07 Uhr: Iranische Nachrichtenagentur "Mehr" meldet: "US-Militärbasis in Syrien wird/wurde angegriffen." Diese Menschheit ist so crazy. VG