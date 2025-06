Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi begrüßt am 1. Juli die Gäste der neuen Erweiterung

Miral erweitert den größten Spielplatz am Wasser mit mehr als 20 neuen Fahrgeschäften, Rutschen und Erlebnissen sowie einem neuen gastronomischen Angebot

Zu den besonderen Fahrgeschäften gehören Al Falaj Race, das erste Schlauchbootrennen der Region, Al Sahel Junior , der erste Mini-Boomerango in Schwerelosigkeit, und Bahamut's Rage, eine aufregende Wasserrutsche und mehr.

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 25. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Miral, Abu Dhabis führender Anbieter von Erlebniszielen und -erlebnissen, freut sich, bekannt geben zu können, dass die mit Spannung erwartete Erweiterung der Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi, ab dem 1. Juli offiziell für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Diese monumentale Phase der Entwicklung des Wasserparks, die sich über 13.445 m² erstreckt, erweitert das Weltklasse-Angebot erheblich und führt das Thema „Lost City" ein, eine Fortsetzung der ursprünglichen Geschichte des Parks „The Legend of the Lost Pearl", mit mehr als 20 neuen, aufregenden Fahrgeschäften, Rutschen und Erlebnissen sowie einer neuen Gastronomie, die für Gäste aller Altersgruppen einen spritzigen Spaß bietet.Mit dieser Erweiterung wird die Yas Waterworld zur Heimat von mehr als 60 Fahrgeschäften, Rutschen und Attraktionen und bietet mehr Wasserabenteuer als je zuvor.

Dr. Mohamed Abdalla Al Zaabi, Group CEO, Miral, erklärte: „Die Erweiterung der Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi, ist ein weiterer mutiger Schritt in unserer Mission, außergewöhnliche, weltweit führende und freudige Erlebnisse auf Yas Island zu bieten. Diese neuen Fahrgeschäfte verändern nicht nur die Wasserunterhaltung in der Region, sondern spiegeln auch unser ständiges Bestreben wider, innovative Ausflugsziele zu schaffen, die Besucher aller Altersgruppen in ihren Bann ziehen. Wir sind stolz darauf, dass wir weiterhin zum Tourismuswachstum und zur wirtschaftlichen Diversifizierung Abu Dhabis beitragen und einen weiteren Grund für Familien und Abenteuerlustige bieten können, alles zu erkunden, was Yas Island zu bieten hat, und damit die Positionierung als weltweites Top-Ziel für Unterhaltung und Freizeit weiter ausbauen."