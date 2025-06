Skoda Auto legt Grundstein für eine hochmoderne Lackiererei (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Inbetriebnahme im Jahr 2029: Die neue Lackiererei wird eine Kapazität von biszu 1.600 Fahrzeugen täglich haben- Fortschrittliche Technologie: Hohe Automatisierung, präziser Lackauftrag,innovative Lacktypen und verbesserte Umweltverträglichkeit- Höhere Flexibilität und Effizienz: Die Fähigkeit, sowohl Fahrzeuge mitVerbrennungsmotor als auch mit Elektroantrieb zu lackieren, wird dieProduktionsprozesse im Stammwerk Mladá Boleslav rationalisieren- Modernisierung: Die neue Anlage wird die bestehende Lackiererei ersetzen, dieseit 1996 in Betrieb istSkoda Auto hat mit der Grundsteinlegung für eine moderne Lackiererei einenweiteren wichtigen Schritt zur Zukunftssicherung seines Stammwerks in MladáBoleslav getan. Die Anlage, deren Eröffnung für 2029 geplant ist, wird eineTageskapazität von bis zu 1.600 Fahrzeugen haben. Zusammen mit den bestehendenAnlagen wird die tägliche Gesamtlackierkapazität im Werk Mladá Boleslav 2.600Fahrzeuge erreichen. In der hochmodernen Anlage kommen Automatisierung, Robotikund fortschrittliche Technologien zum Einsatz, um die Qualität jederaufgetragenen Schutzschicht zu verbessern. Die Anlage kann sowohl Fahrzeuge mitVerbrennungsmotor als auch Elektrofahrzeuge lackieren und wird die betrieblicheEffizienz und Flexibilität erheblich steigern. Sie wird auch zweifarbigeLackierungen und matte Oberflächen ermöglichen. Die neue Lackiererei steht imEinklang mit dem Ziel von Skoda Auto, die Produktion in den tschechischen Werkenbis 2030 klimaneutral zu gestalten. Neben einer Verringerung der flüchtigenorganischen Verbindungen (VOC) werden auch die COâ''-Emissionen aus denLackierprozessen um 28 Prozent reduziert.Andreas Dick, Vorstand für Produktion und Logistik bei Skoda Auto, kommentierte:"Der Bau einer neuen Lackiererei in unserem Stammwerk in Mladá Boleslavunterstreicht unser Bekenntnis zur Tschechischen Republik, der Heimat von SkodaAuto, und zur weiteren Entwicklung des Unternehmens. Durch den umfassendenEinsatz modernster Technologien, wie z.B. Robotersysteme für den PVC-basiertenDichtstoffauftrag und automatisierte Systeme zum Verschließen vonKarosserieöffnungen, wird die Effizienz der Anlage deutlich gesteigert. Darüberhinaus wird sie als eine der modernsten Lackierereien des Volkswagen Konzernsneue Umweltstandards setzen, indem sie die VOC- und COâ''âEUR'Emissionendeutlich um 28 Prozent reduziert."Modernste Lackiertechnologie: flexibel, präzise, wirtschaftlich, nachhaltigDie neue Lackiererei im Skoda Werk Mladá Boleslav wird die betriebliche