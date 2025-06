Spahn sieht die meisten Vorwürfe entkräftet

(Im 2. Absatz wurde ein Ausdruck korrigiert, richtig ist "Sudhof-Papier".

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält nach einer Befragung durch Parlamentarier hinter verschlossenen Türen die meisten Vorwürfe gegen sich wegen der Corona-Maskenbeschaffung für entkräftet. Das machte der heutige Unionsfraktionschef nach der rund zweistündigen Befragung im Haushaltsausschuss des Bundestags deutlich.

"Ich halte die meisten Vorwürfe aus dem Sudhof-Papier für entkräftet", so Spahn. Ein Bericht der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof hatte festgestellt, dass Spahn in der Corona-Pandemie "gegen den Rat seiner Fachabteilungen" in großem Umfang in die Schutzmasken-Beschaffung eingestiegen war. Demnach entstanden Milliardenrisiken für den Staat, obwohl mit Beschaffung erfahrene Behörden bereitgestanden und mehrfach gewarnt hätten.