FFC bringt zwei wesentliche Publikationen zur Entwicklung des Fusionsbrennstoffkreislaufs heraus

Während die Arbeiten an der Installation des weltweit ersten vollintegrierten Brennstoffkreislaufs fortgesetzt werden, teilt die öffentlich-private Partnerschaft FFC Einzelheiten zum zugrunde liegenden Modell und die Konstruktionsphilosophie mit.

CHALK RIVER, ON, 25. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Fusion Fuel Cycles Inc. (FFC), ein Joint Venture zwischen den Canadian Nuclear Laboratories und Kyoto Fusioneering, freut sich, bekannt zu geben, kürzlich zwei Grundlagenpapiere veröffentlicht zu haben: „The Fusion Fuel Cycle Simulator – towards integrated dynamic process simulation of fusion fuel cycles" (übersetzt: Der Fusionsbrennstoffkreislaufsimulator – auf dem Weg zu einer integrierten dynamischen Prozesssimulation von Fusionsbrennstoffkreisläufen) und „Conceptual Design of UNITY-2, the Fuel Cycle Test Facility for Fusion Pilot Plants" (übersetzt: Konzeptioneller Entwurf zu UNITY-2, der Brennstoffkreislauf-Testanlage für Fusionspilotanlagen).