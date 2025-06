Rahmenbedingungen schaffen, damit unabhängige Medien überlebensfähig sind

Berlin (ots) - MVFP-Vorstandsvorsitzender Philipp Welte: Die freie Presse ist

Berlin, 25. Juni 2025 - Mit einer eindringlichen Frage wandte sich Philipp

Welte, Vorstandsvorsitzender des Medienverbands der freien Presse (MVFP),

Vorstand von Hubert Burda Media und CEO Burda Media, zur Eröffnung des

Medienforums der freien Presse vor 250 Gästen an die Politik: "Was tut Ihr, die

Ihr Verantwortung tragt für Staat und Gesellschaft, was tut Ihr, um die in der

Verfassung verankerte Institution der freien Presse zu beschützen?" In der

digitalen Medienwelt habe sich, so Welte, eine feudalistische Machtstruktur

entwickelt, die das Fundament der Demokratie gefährde: die freie Meinungsbildung

der Menschen auf Basis verlässlicher, unabhängiger Informationen. "Das ist pure

monopolistische Macht ohne Regeln und ohne Prinzipien."







Desinformation und politischer Polarisierung als verlässliche Stimme der

Demokratie zu wirken. "Wir Verlage verstehen uns als Bastion der verlässlichen

Information in der Flut der Unwahrheiten. Mit verantwortlichem Journalismus

werden wir dieser Aufgabe gerecht", betonte Welte - und verwies auf das kurz

zuvor von der MVFP-Delegiertenversammlung verabschiedete Grundsatzpapier

"Verantwortung. Verlässlichkeit. Vielfalt. Was die professionellen Medien der

freien Presse von AI-Inhalten, sozialen Medien und digitalen Plattformen

unterscheidet". Darin betonen die Verlage ihre besondere Verantwortung für eine

von politischer und wirtschaftlicher Einflussnahme unabhängige

Berichterstattung, ihr Selbstverständnis als verlässliche Quelle in einer Ära

der digitalen Desinformation und ihren Anspruch, die Vielfalt einer

pluralistischen Gesellschaft journalistisch abzubilden.



Politische Verantwortung für die freie Presse



Die Bundesregierung ist sich der Bedeutung der unabhängigen Presse für den

Fortbestand der liberalen Gesellschaftsordnung und Demokratie in unserem Land

uneingeschränkt bewusst. Dies betonte Thorsten Frei, Chef des Bundeskanzleramtes

und Bundesminister für besondere Aufgaben, und bekannte sich deutlich zur

Verantwortung der Bundesregierung für den Erhalt einer starken und unabhängigen

Pressefreiheit und Meinungsfreiheit sind essenziell für eine





