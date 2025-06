Während der Nasdaq heute ein neues Allzeithoch erreichte, scheint der Dax seinen Höhenflug (vorerst?) beendet zu haben: nach der massiven Rally ab Jahresbeginn ist seit dem 05.Jun - als der Index mit der EZB-Zinssenkung ein Allzeithoch erreichte - irgendwie die Handbremse beim deutschen Leitindex eingezogen. Was hat das mit der EZB zu tun? Bei der letzten Sitzung machte die europäische Notenbank klar, dass sie absehbar wohl die Zinsen nun nicht mehr senken wird - damit ist die Fantasie scheinbar raus für ausländische Investoren, die vorwiegend die Dax-Rally getrieben hatten (neben der Schulden-Bazooka). Hinzu kommt: die großen US-Investoren waren aus Sorge vor den Auswirkungen des Handelskriegs von Trump in die Aktienmärkte Europas und der Schwellenländer "geflüchtet" - in Nasdaq-Aktien dagegen unterinvestiert..

Hinweise aus Video:

1. Webinar "Ruhe vor dem Sturm?" mit Stagge und Fugmann, hier anmelden:

https://www.andre-stagge.de/finanzmarktwelt2606

2. Wegzugsteuer: Wie Europa Unternehmer am Auswandern hindert

Das Video "Warum der Dax jetzt schwächer ist als Nasdaq und Co!" sehen Sie hier..