Börsen Update USA - 25.06. - Dow Jones schwach -0,46 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 42.903,71 PKT und fällt um -0,46 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,95 %, Goldman Sachs Group +0,56 %, Cisco Systems +0,33 %, JPMorgan Chase +0,32 %, Walt Disney +0,20 %

Flop-Werte: McDonald's -2,38 %, Honeywell International -2,00 %, Salesforce -1,77 %, Travelers Companies -1,61 %, Nike (B) -1,58 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 22.194,74 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,95 %, Advanced Micro Devices +2,76 %, Alphabet Registered (C) +1,35 %, Alphabet +1,30 %, Arm Holdings +1,26 %

Flop-Werte: Paychex -8,77 %, Tesla -4,69 %, Automatic Datata Processing -4,41 %, The Trade Desk Registered (A) -4,06 %, GLOBALFOUNDRIES -2,95 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:47) bei 6.085,84 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +7,50 %, NVIDIA +3,95 %, Northern Trust +3,47 %, Advanced Micro Devices +2,76 %, Yum Brands +2,36 %

Flop-Werte: Paychex -8,77 %, Paycom Software -5,33 %, General Mills -5,06 %, Tesla -4,69 %, Ceridian HCM Holding -4,43 %