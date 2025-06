Dorsch schrumpfte durch Überfischung Überfischung hat sowohl die Bestände an Dorschen in der Ostsee als auch die Größe der Fische stark vermindert. Sie seien heutzutage viel seltener und kleiner als früher, teilte das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel mit. Mit über …