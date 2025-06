JPMorgan auf Rekordjagd - Goldman Sachs kurz davor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien großer US-Banken sind am Mittwoch an der New Yorker Börse gefragt. Hinter dem rekordhohen Chipriesen Nvidia folgten JPMorgan und Goldman Sachs im Dow Jones Industrial mit Anstiegen um bis zu 0,9 Prozent auf den weiteren Rängen. Bei JPMorgan reichte dies dazu, um die am Vortag begonnene Rekordjagd fortzusetzen. Bei Goldman Sachs fehlten zur bisherigen Bestmarke vom Februar wenige Dollar.

Im Laufe des Tages trieben in Aussicht gestellte regulatorische Erleichterungen die Kurse an. Die US-Notenbank Fed hatte Pläne zur Rücknahme einer Kapitalregel bekannt gegeben, die bislang den Spielraum großer Banken für das Halten von Staatsanleihen einschränkte. Neben JPMorgan und Goldman Sachs wurde auch die Bank of America in einem Bloomberg-Bericht als wichtiger Profiteur genannt./tih/jha/