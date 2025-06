Kursachterbahn bei BP Gerüchte um Shell und BP: Bahnt sich der nächste Mega-Deal in der Ölbranche an? Ein Bericht des Wall Street Journal heizt die Spekulationen um die größte Übernahme im Öl-Sektor seit Jahrzehnten weiter an. Im US-Handel springt die BP-Aktie zeitweise um 10 Prozent an.