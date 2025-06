Shanghai (ots/PRNewswire) - Inmitten wachsender globaler Unsicherheit und

Anti-Globalisierungsstimmung bleibt die China International Import Expo (CIIE)

eine wichtige Plattform für Offenheit und Zusammenarbeit. Eine von den UN am 25.

Juni in Genf veranstaltete Veranstaltung mit dem Titel "Zusammenarbeit bei der

Umsetzung der UN 2030 Agenda - Wie die China International Import Expo dabei

hilft" zeigte ihre Rolle bei der Förderung eines integrativen Wachstums.



Auf der Veranstaltung berichteten Vertreter von doTERRA und Warmpaca, wie die

CIIE ihnen die Türen auf dem chinesischen Markt geöffnet hat. Seit 2018 arbeitet

doTERRA im Rahmen der CIIE mit Guizhou zusammen und nutzt Innovationen, um den

Wert traditioneller chinesischer Pflanzen zu steigern und das Einkommen der

lokalen Bauern zu erhöhen. Warmpaca schaffte seinen Durchbruch auf der ersten

CIIE. Durch die Zusammenarbeit mit über 1.000 Familien bei der Herstellung von

handgefertigten Produkten aus Alpakawolle ist es gelungen, sowohl auf dem

chinesischen als auch auf dem globalen Markt Fuß zu fassen und dabei

Arbeitsplätze zu schaffen und die lokalen Gemeinschaften zu unterstützen.





Mit dem Herannahen der Messe sind die Vorbereitungen in eine neue und dynamische

Phase getreten. Am 22. Mai fand in Chongqing eine spezielle

Matchmaking-Veranstaltung statt, an der fast 40 Aussteller und über 110 lokale

Einkäufer teilnahmen. Die Veranstaltung schuf eine solide Grundlage für eine

vertiefte Zusammenarbeit im Vorfeld der CIIE. Bislang wurde für die diesjährige

CIIE eine Ausstellungsfläche von über 280.000 Quadratmetern gebucht. In diesem

Jahr wurde das Ausstellungslayout weiter optimiert, um Innovationen,

fortschrittliche Technologien und innovative Dienstleistungen in den Mittelpunkt

zu stellen.



Der bevorstehende China-Zentralasien-Gipfel wird auf dieser Dynamik aufbauen und

den Austausch und die Zusammenarbeit fördern. Als regelmäßige Teilnehmer an der

CIIE haben die zentralasiatischen Länder ihre Beziehungen zu China über diese

wichtige Plattform weiter ausgebaut. So nahmen kasachische Unternehmen in einem

noch nie dagewesenen Ausmaß an der siebten CIIE teil und präsentierten dem

chinesischen Markt ein breiteres Spektrum an hochwertigen Produkten.



Die kommende achte CIIE wird ein breiteres Spektrum an Ausstellern,

Facheinkäufern und Besuchern aus allen Branchen anziehen. In der Zwischenzeit

wird der HQF als wichtiger Treffpunkt für den Dialog über offene

Volkswirtschaften und integrative Globalisierung dienen. Weitere Informationen

finden Sie auf der offiziellen CIIE-Website: https://www.ciie.org/zbh/en/



